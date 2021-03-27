Украина U21 – Узбекистан U23. Antalya Cup. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 марта в 16:00 по Киеву молодежная сборная Украины U-21 играет против команды Узбекистана U-23 на международном турнире в Турции Antalya Cup.
В первом поединке команда Руслана Ротаня проиграла Болгарии (1:2). Еще 29 марта украинцы сыграют против молодежки Словакии.
Украина U-21 – Узбекистан U-23. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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