Не проПуккали шанс. Все, что нужно знать о нынешней сборной Финляндии

28 марта на НСК «Олимпийский» сборная Украины проведет первый домашний и второй по счету отборочный поединок к ЧМ-2022 – против сборной Финляндии. После неожиданной, но вполне закономерной ничьей нашей команды против действующих чемпионов мира, у многих наших болельщиков могут прорезаться «шапкозакидательские» настроения. Мол, мы ни в чем не уступили самим французам, что нам какая-то Финляндия. Спешу разочаровать тех, кто до сих пор не снимает розовых очков: сборная Суоми сейчас – отнюдь не «какая-то». Это очень серьезная боевая единица, что и доказал их первых матч отбора (ничья 2:2 против Боснии и Герцеговины). К тому же, финны пробились в финальную часть Евро-2020: подобного успеха страна еще не знала. Как такое стало возможным, кто герой, и с чем «едят» этого соперника, сейчас и поговорим.

Исторический экскурс

Яри Лимтанен, Юсси Яаскелайнен, Сами Хююпя, Ханну Тихинен – в сборной Финляндии и ранее были отличные игроки. Точнее, ранее в составе Суоми временами были звезды действительно европейской величины. В отличие от нынешнего поколения. Однако Литманен и сотоварищи на крупных международных форумах так и не сыграли.

Первый заметный успех к сборной Финляндии пришел в уже далеком 1985 году, во время отбора на ЧМ-1986. Тогда финны играли в одной отборочной группе с англичанами и североирландцами. Первых они едва не обыграли в родных стенах – 1:1, а вот вторых – таки обыграли 1:0. Однако для того, чтобы занять второе место, дающее путевку на мексиканский Мундиаль, финнам не хватило одной победы.

В 1997 году сборная Финляндии имела хороший подбор исполнителей и не менее хорошие шансы пробиться на ЧМ-1998. Не повезло снова: чтобы занять второе место в группе и попасть в «стыки», финнам нужно было в последнем туре выиграть. Но не смогли обыграть венгров из-за нелепого автогола. Чтобы попасть на Евро-2008, Финляндии тоже нужно было выиграть последний матч отбора. Но и в этот раз – мимо. Собственно, в стране уже привыкли, что из командных видов спорта нужно надеяться только на хоккейную сборную. Футбольная в этой связи котировалась значительно ниже.

Однако два года назад многое поменялось. Впервые в своей истории футбольная сборная Финляндии пробилась на крупный международный турнир – Евро-2020. Причем, что показательно, не имея в своем составе звезд уровня Литманена. Или тренера калибра Ходжсона. Что же случилось такого с этой национальной командой, которой доселе всегда чего-то или кого-то не хватало, но теперь ее называют как минимум грозой фаворитов?

Как все начиналось

Фундамент исторического успеха закладывался не два года назад, а значительно раньше - в 2009 году. Тогда молодежная сборная Финляндии впервые пробилась на континентальное первенство. Возглавлял ту сборную малоизвестный на то время Маркку Канерва. Ну, малоизвестный по нашинским, то есть континентальным меркам. А на Родине Канерва – очень известная личность. И не только сейчас, после вывода сборной на Евро, а имел такой статус и ранее. Канерва в игроцкую бытность был неплохим защитником. Главный его клуб – ХИК, почти 60 матчей он провел и за национальную сборную. Как игрока, его отличала неплохая техника. Не зря ведь тамошние болельщики называли Канерву «Риве» - в честь знаменитого бразильского футболиста Ривелино.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркку Канерва

По окончании карьеры игрока Маркку не сразу решил стать тренером. Он некоторое время работал в Хельсинки школьным учителем. Собственно, он в этой ипостаси был замечен и тогда, когда играл в футбол. Да-да, именно так. Но любовь к футболу победила, и Канерва вернулся к любимому занятию. Сначала попробовал тренерского хлеба на клубном уровне: не ахти. Но именно ему в 2004 году доверили молодежную сборную страны. Пик его работы – уже упомянутый 2009-й, когда финская «молодежка» впервые в своей истории пробилась на континентальный чемпионат. Выступила там неудачно (последнее место в группе), но семена, брошенные Канервой в благодатную почву, чуть позже дали отличные всходы.

Путь на Евро-2020

Главную футбольную команду страны Канерва возглавил в 2016-м. До этого времени пять лет был ассистентом главного тренера «филинов». Из той своей знаменитой «молодежки» Маркку взял в первую сборную сразу несколько человек во главе с капитаном команды Спарвом, которые до сих пор играют на высоком уровне. И задают тон в главной команде страны, явно не избалованной футбольными успехами.

Что же такого сделал бывший школьный учитель, что его не хватающая звезд с неба команды пробилась на Евро? В первую очередь, он создал настоящий коллектив единомышленников. И помог ему в этом именно богатый педагогический опыт. По отзывам подопечных, занятия Канервы, особенно теоретические, это живой диалог, в котором участвуют все желающие. В добродушной и простой манере тренер рассказывает футболистам не только то, кто и как должен играть, но учит их хорошим манерам. И не только профильным А еще он заставляет их думать. Сначала на тренировочных занятиях, а потом и на футбольном поле, во время матчей. Такой себе Крестный Отец. Только финского, более мягкого «разлива».

И методика Маркку работает. Подопечные не только умеют слушать своего тренера, но и бьются за него на поле. «Талант – это один процент дара Божьего, остальное - трудолюбие» - примерно так можно охарактеризовать тренерскую методику финского дидакта. Кажется, ничего существенно нового, но она работает там, где до этого не работало ничего.

Отбор на Евро-2020 финны прошли на одном дыхании. В своей группе они уступили лишь итальянцам: ну, тут все понятно: против лома прием не придумал даже финский тренер-философ. Затем после неудачного визита на Апеннины сборная Финляндии одержала четыре победы подряд. Причем победы «сухие». Канерва научил своих подопечных почти идеально использовать свои сильные стороны. То есть очень строго играть в защите и уповать в атаке на своего главного бомбардира – Пукки. И это сработало. В группе, где, окромя Италии, были еще Греция и Босния с Герцеговиной (были еще и Армения с Лихтенштейном, но они в лидерских разборках не участвовали), «бело-синие» финишировали на второй строчке в группе, которое вывело их впервые в финальную стадию большого турнира.

Состав и тактика

Надежность в обороне и ставка на Пукки – вот так, вкратце, точнее, примитивно, можно охарактеризовать нынешнюю сборную Финляндии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Теему Пукки

Главная опора в защите – опытнейший вратарь немецкого «Байера» Лукаш Градецки. В принципе, это звено вообще можно назвать сильнейшим в команде, ведь наряду с Градецки очень хорош на последнем рубеже и голкипер «Брешиа» Йоронен.

В защите особых знаменитостей нет. Но все игроки этого амплуа уже «притерты» друг к другу, и вполне квалифицированы. В центре чаще всего выходят Тойвио и Араюури, на флангах – Райтала (справа), слева – Уронен.

Средняя линия. Главные «три мушкетера» - уже упомянутый Спарв, Лод и Камара. Все трое – очень добротные игроки, обучающиеся футбольным азам за пределами Финляндии.

Атака. Ну, тут все просто: «царевна полей - кукуруза». Теему Пукки сейчас – это почти Яри Литманен десять лет назад. А может, Пукки и покруче будет. В том смысле, что Теему сыграет на чемпионате Европы, а Яри уже нет. На счету Пукки – девять из пятнадцати голов Суоми в квалификации на Евро. Кстати, именно Теему забил оба мяча финнов в стартовом матче отбора к ЧМ-2022 – против боснийцев.

Что касается тактики. Наставники сборной Финляндии, работавшие с командой до Канервы, пытались привить команде схему 4-3-2-1. Но эта модель не прижилась. Точнее, не работала. Канерва перешел на старые добрые 4-4-2, и заработало. Правда, в матчах против более статусных команд, тех же итальянцев, например, Финляндия использовала более закрытую схему – 5-4-1. Кстати, практически ту же модель, по которой играла наша сборная в первом туре отбора ЧМ-2022 против Франции.

Интересно, что недавно сборная Финляндии тоже играла против действующих чемпионов мира. На выезде. В Париже. «Товарняк». Играла по схеме 5-4-1. И выиграла 2:0. Еще раз: против чемпионов мира. На выезде. На «Стад де Франс».

Так что это очень и очень серьезный соперник, который заслуживает, как минимум, на уважение. Да, это практически та же сборная по фамилиям, которая дважды проиграла нашей национальной команде в отборе на ЧМ-2018 (0:1 и 1:2), но с тех пор финны заметно прибавили. И недооценивать их – очень большая глупость.