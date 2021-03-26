Не проПуккали шанс. Все, что нужно знать о нынешней сборной Финляндии

Sport.ua – о ближайшем сопернике сборной Украины в отборе на ЧМ-2022

  • 26.03.2021 19:12
  • 4243 просмотра
  • 17 комментариев
Не проПуккали шанс. Все, что нужно знать о нынешней сборной Финляндии
© palloliitto.fi

28 марта на НСК «Олимпийский» сборная Украины проведет первый домашний и второй по счету отборочный поединок к ЧМ-2022 – против сборной Финляндии. После неожиданной, но вполне закономерной ничьей нашей команды против действующих чемпионов мира, у многих наших болельщиков могут прорезаться «шапкозакидательские» настроения. Мол, мы ни в чем не уступили самим французам, что нам какая-то Финляндия. Спешу разочаровать тех, кто до сих пор не снимает розовых очков: сборная Суоми сейчас – отнюдь не «какая-то». Это очень серьезная боевая единица, что и доказал их первых матч отбора (ничья 2:2 против Боснии и Герцеговины). К тому же, финны пробились в финальную часть Евро-2020: подобного успеха страна еще не знала. Как такое стало возможным, кто герой, и с чем «едят» этого соперника, сейчас и поговорим.  

Исторический экскурс  

Яри Лимтанен, Юсси Яаскелайнен, Сами Хююпя, Ханну Тихинен – в сборной Финляндии и ранее были отличные игроки. Точнее, ранее в составе Суоми временами были звезды действительно европейской величины. В отличие от нынешнего поколения. Однако Литманен и сотоварищи на крупных международных форумах так и не сыграли.

Первый заметный успех к сборной Финляндии пришел в уже далеком 1985 году, во время отбора на ЧМ-1986. Тогда финны играли в одной отборочной группе с англичанами и североирландцами. Первых они едва не обыграли в родных стенах – 1:1, а вот вторых – таки обыграли 1:0. Однако для того, чтобы занять второе место, дающее путевку на мексиканский Мундиаль, финнам не хватило одной победы.

В 1997 году сборная Финляндии имела хороший подбор исполнителей и не менее хорошие шансы пробиться на ЧМ-1998. Не повезло снова: чтобы занять второе место в группе и попасть в «стыки», финнам нужно было в последнем туре выиграть. Но не смогли обыграть венгров из-за нелепого автогола. Чтобы попасть на Евро-2008, Финляндии тоже нужно было выиграть последний матч отбора. Но и в этот раз – мимо. Собственно, в стране уже привыкли, что из командных видов спорта нужно надеяться только на хоккейную сборную. Футбольная в этой связи котировалась значительно ниже.

Однако два года назад многое поменялось. Впервые в своей истории футбольная сборная Финляндии пробилась на крупный международный турнир – Евро-2020. Причем, что показательно, не имея в своем составе звезд уровня Литманена. Или тренера калибра Ходжсона.  Что же случилось такого с этой национальной командой, которой доселе всегда чего-то или кого-то не хватало, но теперь ее называют как минимум грозой фаворитов?

Как все начиналось

Фундамент исторического успеха закладывался не два года назад, а значительно раньше - в 2009 году. Тогда молодежная сборная Финляндии впервые пробилась на континентальное первенство. Возглавлял ту сборную малоизвестный на то время Маркку Канерва. Ну, малоизвестный по нашинским, то есть континентальным меркам. А на Родине Канерва – очень известная личность. И не только сейчас, после вывода сборной на Евро, а имел такой статус и ранее. Канерва в игроцкую бытность был неплохим защитником. Главный его клуб – ХИК, почти 60 матчей он провел и за национальную сборную. Как игрока, его отличала неплохая техника. Не зря ведь тамошние болельщики называли Канерву «Риве» - в честь знаменитого бразильского футболиста Ривелино.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркку Канерва

По окончании карьеры игрока Маркку не сразу решил стать тренером. Он некоторое время работал в Хельсинки школьным учителем. Собственно, он в этой ипостаси был замечен и тогда, когда играл в футбол. Да-да, именно так. Но любовь к футболу победила, и Канерва вернулся к любимому занятию. Сначала попробовал тренерского хлеба на клубном уровне: не ахти. Но именно ему в 2004 году доверили молодежную сборную страны. Пик его работы – уже упомянутый 2009-й, когда финская «молодежка» впервые в своей истории пробилась на континентальный чемпионат. Выступила там неудачно (последнее место в группе), но семена, брошенные Канервой в благодатную почву, чуть позже дали отличные всходы.

Путь на Евро-2020

Главную футбольную команду страны Канерва возглавил в 2016-м. До этого времени пять лет был ассистентом главного тренера «филинов». Из той своей знаменитой «молодежки» Маркку взял в первую сборную сразу несколько человек во главе с капитаном команды Спарвом, которые до сих пор играют на высоком уровне. И задают тон в главной команде страны, явно не избалованной футбольными успехами.

Что же такого сделал бывший школьный учитель, что его не хватающая звезд с неба команды пробилась на Евро? В первую очередь, он создал настоящий коллектив единомышленников. И помог ему в этом именно богатый педагогический опыт. По отзывам подопечных, занятия Канервы, особенно теоретические, это живой диалог, в котором участвуют все желающие. В добродушной и простой манере тренер рассказывает футболистам не только то, кто и как должен играть, но учит их хорошим манерам. И не только профильным А еще он заставляет их думать. Сначала на тренировочных занятиях, а потом и на футбольном поле, во время матчей. Такой себе Крестный Отец. Только финского, более мягкого «разлива».

И методика Маркку работает. Подопечные не только умеют слушать своего тренера, но и бьются за него на поле. «Талант – это один процент дара Божьего, остальное - трудолюбие» - примерно так можно охарактеризовать тренерскую методику финского дидакта. Кажется, ничего существенно нового, но она работает там, где до этого не работало ничего.

Отбор на Евро-2020 финны прошли на одном дыхании. В своей группе они уступили лишь итальянцам: ну, тут все понятно: против лома прием не придумал даже финский тренер-философ. Затем после неудачного визита на Апеннины сборная Финляндии одержала четыре победы подряд. Причем победы «сухие». Канерва научил своих подопечных почти идеально использовать свои сильные стороны. То есть очень строго играть в защите и уповать в атаке на своего главного бомбардира – Пукки. И это сработало. В группе, где, окромя Италии, были еще Греция и Босния с Герцеговиной (были еще и Армения с Лихтенштейном, но они в лидерских разборках не участвовали), «бело-синие» финишировали на второй строчке в группе, которое вывело их впервые в финальную стадию большого турнира.

Состав и тактика

Надежность в обороне и ставка на Пукки – вот так, вкратце, точнее, примитивно, можно охарактеризовать нынешнюю сборную Финляндии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Теему Пукки

Главная опора в защите – опытнейший вратарь немецкого «Байера» Лукаш Градецки. В принципе, это звено вообще можно назвать сильнейшим в команде, ведь наряду с Градецки очень хорош на последнем рубеже и голкипер «Брешиа» Йоронен.

В защите особых знаменитостей нет. Но все игроки этого амплуа уже «притерты» друг к другу, и вполне квалифицированы. В центре чаще всего выходят Тойвио и Араюури, на флангах – Райтала (справа), слева – Уронен.

Средняя линия. Главные «три мушкетера» - уже упомянутый Спарв, Лод и Камара. Все трое – очень добротные игроки, обучающиеся футбольным азам за пределами Финляндии.            

Атака. Ну, тут все просто: «царевна полей - кукуруза». Теему Пукки сейчас – это почти Яри Литманен десять лет назад. А может, Пукки и покруче будет. В том смысле, что Теему сыграет на чемпионате Европы, а Яри уже нет. На счету Пукки – девять из пятнадцати голов Суоми в квалификации на Евро. Кстати, именно Теему забил оба мяча финнов в стартовом матче отбора к ЧМ-2022 – против боснийцев.

Что касается тактики. Наставники сборной Финляндии, работавшие с командой до Канервы, пытались привить команде схему 4-3-2-1. Но эта модель не прижилась. Точнее, не работала. Канерва перешел на старые добрые 4-4-2, и заработало. Правда, в матчах против более статусных команд, тех же итальянцев, например, Финляндия использовала более закрытую схему – 5-4-1. Кстати, практически ту же модель, по которой играла наша сборная в первом туре отбора ЧМ-2022 против Франции.

Интересно, что недавно сборная Финляндии тоже играла против действующих чемпионов мира. На выезде. В Париже. «Товарняк». Играла по схеме 5-4-1. И выиграла 2:0. Еще раз: против чемпионов мира. На выезде. На «Стад де Франс».

Так что это очень и очень серьезный соперник, который заслуживает, как минимум, на уважение. Да, это практически та же сборная по фамилиям, которая дважды проиграла нашей национальной команде в отборе на ЧМ-2018 (0:1 и 1:2), но с тех пор финны заметно прибавили. И недооценивать их – очень большая глупость.    

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Валерий Василенко, Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 26.03.2021 20:39
    0
    Мы обязаны съедать их в центре с нашим подбором исполнителей. Им будет тяжелее чем нам.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 26.03.2021 20:25
    0
    Такие заголовки - неуважение к человеку...
    Ссылка
    Andrey Yakushkin
    online
      Andrey Yakushkin, 26.03.2021 20:18
    +2
    Что за заголовок?Василий,Вы идиот?
    Ссылка
    M@Ks7777 ⚒⚒
    online
      M@Ks7777 ⚒⚒, 26.03.2021 20:13
    -2
    6 очей надо брать в двух матчах ,то ничья с французами нечего не будет значить если потеряем в этих матчах очи ,,Шева верим в тебя и верим в сборную
    Ссылка
    fon513
    online
      fon513, 26.03.2021 20:02
    +4
    Смотрел игру финов...очень серьезная команда...Пукки приличньій цепкий нападающий...типа Яремчука...будет не легко, тем более они сьіграют в три центрзащитника, по тактике Шевьі с французами
    Ссылка
    trejd
    online
      trejd, 26.03.2021 20:00
    0
    Чем страшнее группа. Тем больше у нас шансев её выиграть. На каждый матч как на финал. Сила!!!
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 26.03.2021 19:56
    0
    grifon, 26.03.2021 19:50
    може в психлікарню подзвонити? бо сам з собою вже розмовляєшь
    Родился на улице Герцена, в гастрономе номер двадцать два. Известный экономист, по призванию своему библиотекарь, в народе -- колхозник, в магазине -- продавец, в экономике, так сказать, -- необходим. Это, так сказать, система. В составе ста двадцати единиц.
    Фотографируете мурманский полуостров -- и получаете телефон океана. И бухгалтер работает по другой линии, по линии библиотеки.
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 26.03.2021 19:55
    +1
    Гений на заголовке
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 26.03.2021 19:50
    0
    може в психлікарню подзвонити? бо сам з собою вже розмовляєшь
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.03.2021 19:40
    -8
    ZAKARPATFAN, 26.03.2021 19:20
    Зачёт за заголовок!
    Термиты вылезли с динамовских брёвен и минусуют
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 26.03.2021 19:37
    0
    unforgiven Den, 26.03.2021 19:25
    Нужно делать хорошую разницу мячей,хлопцы,+2,+3...При вполне вероятном дележе очей с французами этот фактор будет определяющим.
    с французами надо дома не пропустить и тогда остальные мячи не важны
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 26.03.2021 19:30
    +4
    Взагалі в нашій групі прохідних матчів не буде, навіть з тим же Казахстаном. Всі матчі цікаві і без права на помилку.
    Ссылка
    Козак
    online
      Козак, 26.03.2021 19:30
    +6
    Фины сильный середняк,ну если хотим на ЧМ очи терять с ними нельзя...
    Ссылка
    Viktor Tarator
      Viktor Tarator, 26.03.2021 19:25
    0
    Saosin, 26.03.2021 19:21
    Пукків не знаю. А от із Суомі знайомий
    гравець норвічу був не поганим бомбардиром
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 26.03.2021 19:25
    0
    Нужно делать хорошую разницу мячей,хлопцы,+2,+3...При вполне вероятном дележе очей с французами этот фактор будет определяющим.
    Ссылка
    Saosin
      Saosin, 26.03.2021 19:21
    +1
    Пукків не знаю. А от із Суомі знайомий
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.03.2021 19:20
    -8
    Зачёт за заголовок!
    Ссылка
    Козак
    online
      Козак, 26.03.2021 19:30
    +6
    Фины сильный середняк,ну если хотим на ЧМ очи терять с ними нельзя...
    Ссылка
    fon513
    online
      fon513, 26.03.2021 20:02
    +4
    Смотрел игру финов...очень серьезная команда...Пукки приличньій цепкий нападающий...типа Яремчука...будет не легко, тем более они сьіграют в три центрзащитника, по тактике Шевьі с французами
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 26.03.2021 19:30
    +4
    Взагалі в нашій групі прохідних матчів не буде, навіть з тим же Казахстаном. Всі матчі цікаві і без права на помилку.
    Ссылка
    Andrey Yakushkin
    online
      Andrey Yakushkin, 26.03.2021 20:18
    +2
    Что за заголовок?Василий,Вы идиот?
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 26.03.2021 19:55
    +1
    Гений на заголовке
    Ссылка
    Saosin
    online
      Saosin, 26.03.2021 19:21
    +1
    Пукків не знаю. А от із Суомі знайомий
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 26.03.2021 20:39
    0
    Мы обязаны съедать их в центре с нашим подбором исполнителей. Им будет тяжелее чем нам.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 26.03.2021 20:25
    0
    Такие заголовки - неуважение к человеку...
    Ссылка
    trejd
    online
      trejd, 26.03.2021 20:00
    0
    Чем страшнее группа. Тем больше у нас шансев её выиграть. На каждый матч как на финал. Сила!!!
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 26.03.2021 19:56
    0
    grifon, 26.03.2021 19:50
    може в психлікарню подзвонити? бо сам з собою вже розмовляєшь
    Родился на улице Герцена, в гастрономе номер двадцать два. Известный экономист, по призванию своему библиотекарь, в народе -- колхозник, в магазине -- продавец, в экономике, так сказать, -- необходим. Это, так сказать, система. В составе ста двадцати единиц.
    Фотографируете мурманский полуостров -- и получаете телефон океана. И бухгалтер работает по другой линии, по линии библиотеки.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 26.03.2021 19:50
    0
    може в психлікарню подзвонити? бо сам з собою вже розмовляєшь
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 26.03.2021 19:37
    0
    unforgiven Den, 26.03.2021 19:25
    Нужно делать хорошую разницу мячей,хлопцы,+2,+3...При вполне вероятном дележе очей с французами этот фактор будет определяющим.
    с французами надо дома не пропустить и тогда остальные мячи не важны
    Ссылка
    Viktor Tarator
      Viktor Tarator, 26.03.2021 19:25
    0
    Saosin, 26.03.2021 19:21
    Пукків не знаю. А от із Суомі знайомий
    гравець норвічу був не поганим бомбардиром
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 26.03.2021 19:25
    0
    Нужно делать хорошую разницу мячей,хлопцы,+2,+3...При вполне вероятном дележе очей с французами этот фактор будет определяющим.
    Ссылка
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