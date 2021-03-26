ВИДЕО. Пресс-конференция наставника Финляндии накануне матча с Украиной

В субботу, 27 марта, главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва ответит на вопросы журналистов накануне матча квалификации чемпионата мира-2022 против национальной команды Украины.
Смотрите видеотрансляцию предматчевой пресс-конференции на нашем сайте. Начало в 16:30.
Матч Украина – Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта. Начало в 21:45.
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Источник — Sport.ua
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