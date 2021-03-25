Стала известна дата товарищеского матча Динамо Киев — Динамо Бухарест

В субботу, 27 марта, киевское «Динамо» проведет товарищеский матч с «Динамо» из Бухареста.

Поединок состоится в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00.

«Завтра в гости к киевлянам прибывают бухарестские одноклубники. Все расходы по трехдневному пребыванию румын хозяева киевского «Динамо» взяли на себя. Матч в субботу, в 17:00, на стадионе им. Лобановского (естественно, без зрителей). Особое внимание к капитану бухарестской команды Деяну Сореску — за его игрой вновь будут наблюдать наши селекционеры вместе с тренерским штабом Луческу. Планируется заключение соглашения о партнерстве», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Ранее сообщалось, что Луческу намерен помочь «Динамо» Бухарест избежать финансового краха.