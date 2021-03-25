Стала известна дата товарищеского матча Динамо Киев — Динамо Бухарест

Поединок состоится на стадионе «Динамо» имени Лобановского в субботу, 27 марта

  • 25.03.2021 17:57
  • 1635 просмотров
  • 5 комментариев
Стала известна дата товарищеского матча Динамо Киев — Динамо Бухарест
© ФК Динамо Киев

В субботу, 27 марта, киевское «Динамо» проведет товарищеский матч с «Динамо» из Бухареста.

Поединок состоится в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00.

«Завтра в гости к киевлянам прибывают бухарестские одноклубники. Все расходы по трехдневному пребыванию румын хозяева киевского «Динамо» взяли на себя. Матч в субботу, в 17:00, на стадионе им. Лобановского (естественно, без зрителей). Особое внимание к капитану бухарестской команды Деяну Сореску — за его игрой вновь будут наблюдать наши селекционеры вместе с тренерским штабом Луческу. Планируется заключение соглашения о партнерстве», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Ранее сообщалось, что Луческу намерен помочь «Динамо» Бухарест избежать финансового краха.

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Источник — Telegram

(7 голосов)

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Комментарии
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 25.03.2021 18:39
    0
    Кияни женіть в шию ту юзівку в д@унєцк!!! Як бачите вони добра не бачать і тупо БИКУЮТЬ!!!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 25.03.2021 18:24
    +6
    Forever_smart_13, 25.03.2021 18:14
    Ну вот разумное решение сурков сыграть товарняк на динамке - ибо нех топтать газон на нашем Олимпийском
    а что ж это вы на "вашем" Олимпийском, а не на своей дАнбас-арене? ... рузге мир, который вы так звали, оказался не по душе? ...теперь дикие азиато-бурятские утыpки решили пропагандировать свои ценности о бояре, совке и собачем мокше-угро-финнском языке в Киеве?
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 25.03.2021 18:23
    +10
    pavelka, 25.03.2021 18:20
    Ваш стадион гниёт в расиянской оккупации, как и донбасосы, которые не стали беженцами
    А ті,які втекли,гниють від сифілісу. Форева гнида тому підтвердження
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 25.03.2021 18:20
    +9
    Forever_smart_13, 25.03.2021 18:14
    Ну вот разумное решение сурков сыграть товарняк на динамке - ибо нех топтать газон на нашем Олимпийском
    Ваш стадион гниёт в расиянской оккупации, как и донбасосы, которые не стали беженцами
    Ссылка
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 25.03.2021 18:14
    -20
    Ну вот разумное решение сурков сыграть товарняк на динамке - ибо нех топтать газон на нашем Олимпийском
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 25.03.2021 18:23
    +10
    pavelka, 25.03.2021 18:20
    Ваш стадион гниёт в расиянской оккупации, как и донбасосы, которые не стали беженцами
    А ті,які втекли,гниють від сифілісу. Форева гнида тому підтвердження
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 25.03.2021 18:20
    +9
    Forever_smart_13, 25.03.2021 18:14
    Ну вот разумное решение сурков сыграть товарняк на динамке - ибо нех топтать газон на нашем Олимпийском
    Ваш стадион гниёт в расиянской оккупации, как и донбасосы, которые не стали беженцами
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 25.03.2021 18:24
    +6
    Forever_smart_13, 25.03.2021 18:14
    Ну вот разумное решение сурков сыграть товарняк на динамке - ибо нех топтать газон на нашем Олимпийском
    а что ж это вы на "вашем" Олимпийском, а не на своей дАнбас-арене? ... рузге мир, который вы так звали, оказался не по душе? ...теперь дикие азиато-бурятские утыpки решили пропагандировать свои ценности о бояре, совке и собачем мокше-угро-финнском языке в Киеве?
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 25.03.2021 18:39
    0
    Кияни женіть в шию ту юзівку в д@унєцк!!! Як бачите вони добра не бачать і тупо БИКУЮТЬ!!!
    Ссылка
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