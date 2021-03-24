В среду, 24 марта, в 21:45 проходит поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Франции принимает национальную команду Украины.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Матч проходит в пригороде Парижа на стадионе «Стад де Франс».
Франция – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется).
Промах Жиру с близкого расстояния, 11 мин.
ГОЛ! 1:0. Антуан Гризманн, 19 мин.
События матча
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Франция).
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Источник — Sport.ua
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