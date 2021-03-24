ЧЕ-2021 по футболу (U-21): расписание и результаты

В среду, 24 марта, стартовал чемпионат Европы-2021 по футболу среди команд до 21 года. Молодежное Евро проходит в 6 городах Венгрии и Словении и завершится 6 июня 2021 года.

В турнире участвуют 16 сборных, которые квалифицировались через отборочный раунд. На молодежном Евро 2021 года имеют право участвовать игроки, родившиеся после 1 января 1998 года.

Чемпионат Европы будет проходить в 2021 году в два этапа: групповой этап состоится с 24 по 31 марта, и а с 31 мая по 6 июня пройдет плей-офф.

Групповой этап

Команды распределены на четыре группы. В четвертьфинал пройдут победители групп, а также команды, которые займут вторые места.

Группа А

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Венгрия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Германия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Румыния 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Нидерланды 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

24.03 - 22:00 - Венгрия − Германия

24.03 - 22:00 - Румыния− Нидерланды

27.03 - 19:00 - Венгрия − Румыния

27.03 - 22:00 - Германия − Нидерланды

30.03 - 19:00 - Нидерланды − Венгрия

30.03 - 19:00 - Германия − Румыния

Группа B

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Словения 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Испания 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Чехия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Италия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

24.03 - 19:00 - Словения − Испания

24.03 - 19:00 - Чехия − Италия

27.03 - 19:00 - Словения− Чехия

27.03 - 22:00 - Испания − Италия

30.03 - 22:00 - Италия − Словения

30.03 - 22:00 - Испания − Чехия

Группа C

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Россия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Исландия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Франция 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Дания 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

25.03 - 19:00 - Россия − Исландия

25.03 - 22:00 - Франция − Дания

28.03 - 22:00 - Россия − Франция

28.03 - 16:00 - Исландия− Дания

31.03 - 19:00 - Дания − Россия

31.03 - 19:00 - Исландия − Франция

Группа D

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Португалия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Хорватия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Англия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Швейцария 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

24.03 - 22:00 - Португалия − Хорватия

24.03 - 16:00 - Англия − Швейцария

27.03 - 19:00 - Хорватия − Швейцария

27.03 - 22:00 - Португалия − Англия

30.03 - 19:00 - Швейцария − Португалия

30.03 - 19:00 - Хорватия − Англия