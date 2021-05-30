ЧЕ-2021 по футболу (U-21): расписание, анонси и результаты

В среду, 24 марта, стартовал чемпионат Европы-2021 по футболу среди команд до 21 года. Молодежное Евро проходит в 6 городах Венгрии и Словении и завершится 6 июня 2021 года.

В турнире участвуют 16 сборных, которые квалифицировались через отборочный раунд. На молодежном Евро 2021 года имеют право участвовать игроки, родившиеся после 1 января 1998 года.

Чемпионат Европы проходит в 2021 году в два этапа: групповой этап состоится с 24 по 31 марта, и а с 31 мая по 6 июня пройдет плей-офф.

Транслирует матчи в Украине телеканал «UA:Перший», также посмотреть их в прямом эфире можно на диджитал-платформе «Суспільне Спорт».

Групповой этап

Команды распределены на четыре группы. В четвертьфинал пройдут победители групп, а также команды, которые займут вторые места.

Группа А

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Нидерланды 3 1 2 0 +5 (8 - 3) 5 2 Германия 3 1 2 0 +3 (4 - 1) 5 3 Румыния 3 1 2 0 +1 (3 - 2) 5 4 Венгрия 3 0 0 3 -9 (2 - 11) 0

24.03 - 22:00 - Венгрия − Германия − 0:3

24.03 - 22:00 - Румыния− Нидерланды − 1:1

27.03 - 19:00 - Венгрия − Румыния − 1:2

27.03 - 22:00 - Германия − Нидерланды − 1:1

30.03 - 19:00 - Нидерланды − Венгрия − 6:1

30.03 - 19:00 - Германия − Румыния − 0:0

Группа B

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Испания 3 2 1 0 +5 (5 - 0) 7 2 Италия 3 1 2 0 +4 (5 - 1) 5 3 Чехия 3 0 2 1 -2 (2 - 4) 2 4 Словения 3 0 1 2 -7 (1 - 8) 1

24.03 - 19:00 - Словения − Испания − 0:3

24.03 - 19:00 - Чехия − Италия − 1:1

27.03 - 19:00 - Словения − Чехия − 1:1

27.03 - 22:00 - Испания − Италия − 0:0

30.03 - 22:00 - Италия − Словения − 4:0

30.03 - 22:00 - Испания − Чехия − 2:0

Группа C

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Дания 3 3 0 0 +6 (6 - 0) 9 2 Франция 3 2 0 1 +3 (4 - 1) 6 3 Россия 3 1 0 2 -2 (4 - 6) 3 4 Исландия 3 0 0 3 -7 (1 - 8) 0

25.03 - 19:00 - Россия − Исландия − 4:1

25.03 - 22:00 - Франция − Дания − 0:1

28.03 - 22:00 - Россия − Франция − 0:2

28.03 - 16:00 - Исландия − Дания − 0:2

31.03 - 19:00 - Дания − Россия − 3:0

31.03 - 19:00 - Исландия − Франция − 0:2

Группа D

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Португалия 3 3 0 0 +6 (6 - 0) 9 2 Хорватия 3 1 0 2 -1 (4 - 5) 3 3 Швейцария 3 1 0 2 -3 (3 - 6) 3 4 Англия 3 1 0 2 -2 (2 - 4) 3

25.03 - 16:00 - Англия − Швейцария − 0:1

25.03 - 22:00 - Португалия − Хорватия − 1:0

28.03 - 19:00 - Хорватия − Швейцария − 3:2

28.03 - 22:00 - Португалия − Англия − 2:0

31.03 - 19:00 - Швейцария − Португалия − 0:3

31.03 - 19:00 - Хорватия − Англия − 1:2

Плей-офф

Пары на стадии плей-офф составлены по типу турнирной сетки.

1/4 финала

1/2 финала

03.06. Нидерланды / Франция − Дания / Германия

03.06. Испания / Хорватия − Португалия / Италия

Финал

06.06. Нидерланды / Франция / Дания / Германия − Испания / Хорватия / Португалия / Италия