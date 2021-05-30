ЧЕ-2021 по футболу (U-21): расписание, анонси и результаты

В среду, 24 марта, стартовал чемпионат Европы-2021 по футболу среди команд до 21 года. Молодежное Евро проходит в 6 городах Венгрии и Словении и завершится 6 июня 2021 года.
В турнире участвуют 16 сборных, которые квалифицировались через отборочный раунд. На молодежном Евро 2021 года имеют право участвовать игроки, родившиеся после 1 января 1998 года.
Чемпионат Европы проходит в 2021 году в два этапа: групповой этап состоится с 24 по 31 марта, и а с 31 мая по 6 июня пройдет плей-офф.
Транслирует матчи в Украине телеканал «UA:Перший», также посмотреть их в прямом эфире можно на диджитал-платформе «Суспільне Спорт».
Групповой этап
Команды распределены на четыре группы. В четвертьфинал пройдут победители групп, а также команды, которые займут вторые места.
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Нидерланды
|3
|1
|2
|0
|+5 (8 - 3)
|5
|2
|Германия
|3
|1
|2
|0
|+3 (4 - 1)
|5
|3
|Румыния
|3
|1
|2
|0
|+1 (3 - 2)
|5
|4
|Венгрия
|3
|0
|0
|3
|-9 (2 - 11)
|0
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Испания
|3
|2
|1
|0
|+5 (5 - 0)
|7
|2
|Италия
|3
|1
|2
|0
|+4 (5 - 1)
|5
|3
|Чехия
|3
|0
|2
|1
|-2 (2 - 4)
|2
|4
|Словения
|3
|0
|1
|2
|-7 (1 - 8)
|1
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Дания
|3
|3
|0
|0
|+6 (6 - 0)
|9
|2
|Франция
|3
|2
|0
|1
|+3 (4 - 1)
|6
|3
|Россия
|3
|1
|0
|2
|-2 (4 - 6)
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|0
|3
|-7 (1 - 8)
|0
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Португалия
|3
|3
|0
|0
|+6 (6 - 0)
|9
|2
|Хорватия
|3
|1
|0
|2
|-1 (4 - 5)
|3
|3
|Швейцария
|3
|1
|0
|2
|-3 (3 - 6)
|3
|4
|Англия
|3
|1
|0
|2
|-2 (2 - 4)
|3
Денис Шаховец, Sport.ua
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