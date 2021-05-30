ЧЕ-2021 по футболу (U-21): расписание, анонси и результаты

Молодежное Евро проходит в Венгрии и Словении в два этапа

  • 30.05.2021 13:00
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ЧЕ-2021 по футболу (U-21): расписание, анонси и результаты
© УЕФА

В среду, 24 марта, стартовал чемпионат Европы-2021 по футболу среди команд до 21 года. Молодежное Евро проходит в 6 городах Венгрии и Словении и завершится 6 июня 2021 года.

В турнире участвуют 16 сборных, которые квалифицировались через отборочный раунд. На молодежном Евро 2021 года имеют право участвовать игроки, родившиеся после 1 января 1998 года.

Чемпионат Европы проходит в 2021 году в два этапа: групповой этап состоится с 24 по 31 марта, и а с 31 мая по 6 июня пройдет плей-офф.

Транслирует матчи в Украине телеканал «UA:Перший», также посмотреть их в прямом эфире можно на диджитал-платформе «Суспільне Спорт».

Групповой этап

Команды распределены на четыре группы. В четвертьфинал пройдут победители групп, а также команды, которые займут вторые места.

Группа А
 
М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1 Нидерланды Нидерланды 3 1 2 0 +5 (8 - 3) 5
2 Германия Германия 3 1 2 0 +3 (4 - 1) 5
3 Румыния Румыния  3 1 2 0 +1 (3 - 2) 5
4 Венгрия Венгрия 3 0 0 3 -9 (2 - 11) 0
 
24.03 - 22:00 - Венгрия − Германия − 0:3
 
24.03 - 22:00 - Румыния− Нидерланды − 1:1
 
27.03 - 19:00 - Венгрия − Румыния − 1:2
 
27.03 - 22:00 - Германия − Нидерланды − 1:1
 
30.03 - 19:00 - Нидерланды − Венгрия − 6:1
 
30.03 - 19:00 - Германия − Румыния − 0:0
 
Группа B
 
М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1 Испания Испания 3 2 1 0 +5 (5 - 0) 7
2 Италия Италия 3 1 2 0 +4 (5 - 1) 5
3 Чехия Чехия 3 0 2 1 -2 (2 - 4) 2
4 Словения Словения 3 0 1 2 -7 (1 - 8) 1
 
24.03 - 19:00 - Словения − Испания − 0:3
 
24.03 - 19:00 - Чехия − Италия − 1:1
 
27.03 - 19:00 - Словения − Чехия − 1:1
 
27.03 - 22:00 - Испания − Италия − 0:0
 
30.03 - 22:00 - Италия − Словения − 4:0
 
30.03 - 22:00 - Испания − Чехия − 2:0
 
Группа C
 
М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1 Дания Дания 3 3 0 0 +6 (6 - 0) 9
2 Франция Франция 3 2 0 1 +3 (4 - 1) 6
3 Россия Россия 3 1 0 2 -2 (4 - 6) 3
4 Исландия Исландия 3 0 0 3 -7 (1 - 8) 0
 
25.03 - 19:00 - Россия − Исландия − 4:1
 
25.03 - 22:00 - Франция − Дания − 0:1
 
28.03 - 22:00 - Россия − Франция − 0:2
 
28.03 - 16:00 - Исландия − Дания − 0:2
 
31.03 - 19:00 - Дания − Россия − 3:0
 
31.03 - 19:00 - Исландия − Франция − 0:2
 
Группа D
 
М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1 Португалия Португалия 3 3 0 0 +6 (6 - 0) 9
2 Хорватия Хорватия 3 1 0 2 -1 (4 - 5) 3
3 Швейцария Швейцария 3 1 0 2 -3 (3 - 6) 3
4 Англия Англия 3 1 0 2 -2 (2 - 4) 3
 
25.03 - 16:00 - Англия − Швейцария − 0:1
 
25.03 - 22:00 - Португалия − Хорватия − 1:0
 
28.03 - 19:00 - Хорватия − Швейцария − 3:2
 
28.03 - 22:00 - Португалия − Англия − 2:0
 
31.03 - 19:00 - Швейцария − Португалия − 0:3
 
31.03 - 19:00 - Хорватия − Англия − 1:2
 
Плей-офф
 
Пары на стадии плей-офф составлены по типу турнирной сетки.
 
1/4 финала
 
31.05 - 19:00 - (анонс) Нидерланды − Франция
 
31.05 - 22:00 - (анонс) Дания − Германия
 
31.05 - 19:00 - (анонс) Испания − Хорватия
 
31.05 - 22:00 - (анонс) Португалия − Италия
 
1/2 финала
 
03.06. Нидерланды / Франция − Дания / Германия
 
03.06. Испания / Хорватия − Португалия / Италия
 
Финал
 
06.06. Нидерланды / Франция / Дания / Германия − Испания / Хорватия / Португалия / Италия
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Денис Шаховец, Sport.ua

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