28 марта лидер Второй лиги Металл впервые сыграет на стадионе Металлист

28 марта лидер Второй лиги «Металл» впервые сыграет на харьковском стадионе «Металлист».

В воскресенье, 28 марта, в 15:00 на главной арене города в матче 14-го тура «Металл» примет «Днепр» из Черкасс.

В продажу поступили билеты на матч, их стоимость – от 20 грн. Из-за требований медицинского протокола количество билетов ограничено.

В осенней части сезона «Металл» играл на стадионе «Солнечный».

Ранее стало известно, что Александр Ярославский будет возрождать «Металлист» именно на базе «Металла».