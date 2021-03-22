28 марта лидер Второй лиги Металл впервые сыграет на стадионе Металлист

В воскресенье в 15:00 в матче 14-го тура «Металл» примет «Днепр» из Черкасс

  • 22.03.2021 23:08
  • 196 просмотров
  • 1 комментарий
28 марта лидер Второй лиги Металл впервые сыграет на стадионе Металлист
© ФК Металл

28 марта лидер Второй лиги «Металл» впервые сыграет на харьковском стадионе «Металлист».

В воскресенье, 28 марта, в 15:00 на главной арене города в матче 14-го тура «Металл» примет «Днепр» из Черкасс.

В продажу поступили билеты на матч, их стоимость – от 20 грн. Из-за требований медицинского протокола количество билетов ограничено.

В осенней части сезона «Металл» играл на стадионе «Солнечный».

Ранее стало известно, что Александр Ярославский будет возрождать «Металлист» именно на базе «Металла».

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Источник — ФК Металл

(2 голоса)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 22.03.2021 23:17
    0
    Мессия возвращается в футбол! Но через два года.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 22.03.2021 23:17
    0
    Мессия возвращается в футбол! Но через два года.
    Ссылка
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