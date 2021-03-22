Рональд КУМАН: «Барселона сильна прибавила в последнее время»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман оценил текущее состояние команды после разгромной победы над «Реал Сосьедадом» в 28-м туре Ла Лиги:

«В плане физической формы команда чувствует себя очень хорошо. Играя так эффективно, мы можем значительно улучшить наши результаты.

Команда сильно прибавила в последнее время. Таков путь в борьбе за чемпионский титул Ла Лиги.

Но нужно говорить не только об «Атлетико». «Реал Мадрид» тоже сражается, «Реал» тоже стал лучше. Думаю, до самого конца будет идти борьба за титул. Сегодня мы заслужили победу – были лучше соперника и доминировали».