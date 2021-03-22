30-й тур
Лион
2 : 4
ПСЖ
21.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Парижане догнали лидера. Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над Лионом

21 марта в чемпионате Франции прошли поединки 30-го тура

  • 22.03.2021 00:59
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Парижане догнали лидера. Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над Лионом
© Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта в чемпионате Франции прошли поединки 30-го тура.

Дубль Килиана Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Лионом» (4:2). Парижане догнали лидера, так как «Лилль» оступился, проиграв дома «Ниму» (1:2).

В Лиге 1 лидируют: «ПСЖ», «Лилль» (по 63), «Лион» (по 60), «Монако» (59), «Ланс» (48), «Марсель» (45).

Лига 1. 30-й тур

«Лион» – «ПСЖ» – 2:4

Голы: Слимани, 62, Корне, 81 – Мбаппе, 15, 52, Данилу Перейра, 32, Ди Мария, 47.

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Де Шильо, Денайер (Диоманде, 78), Тиагу Мендес (Дюбуа, 56), Какере, Лукас Пакета, Депай (Гимарайнс, 56), Корне, Токо-Экамби (Шерки, 74), Кадевере (Слимани, 56).

ПСЖ: Навас, Флоренци (Дагба, 86), Маркиньюс, Кимпембе, Диалло, Гей (Эррера, 86), Данилу Перейра, Верратти, Ди Мария, Мбаппе (Неймар, 70), Кин (Дракслер, 90+2).

Предупреждения: Кадевере, 40. Диоманде, 90+1.

Судья: Тюрпен (Франция).

21 марта. Лион. Стадион «Люмьер».

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник — Sport.ua

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