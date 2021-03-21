Львов – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

21 марта в Харькове проходит поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги.
Смотрите видео голов и обзор матча «Львов» – «Шахтер» (обновляется).
ГОЛ! 1:0. Алваро, 24 мин.
ГОЛ! 1:1. Соломон, 31 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:1. Ныч, 48 мин.
ГОЛ! 2:2. Соломон, 56 мин.
События матча
|73'
|ГОЛ ! С пенальти забил Шина (Львов).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Назарий Нич (Львов).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро (Львов).
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Источник — Sport.ua
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