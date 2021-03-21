Паулу ФОНСЕКА: «Меня не волнуют слухи о наследниках»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека признался, что не обращает внимание на слухи о возможном увольнении:

«Меня не волнуют слухи о возможных преемниках. Я полностью сконцентрирован на сегодняшнем дне и подготовке к воскресной игре.

В прошлом туре «Наполи» обыграл «Милан», на мой взгляд, это одна из лучших команд в чемпионате. Они умеют проявлять инициативу, а также очень надежно защищаются».

Сегодня, 21 марта «Рома» в центральном матче 28-го тура Серии А сыграет с «Наполи».