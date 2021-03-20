Левандовски обновил свой рекорд по голам в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, сделав хет-трик в поединке 26-го тура Бунделиги со «Штутгартом» (4:0), обновил свой рекорд по голам за сезон в турнире. На счету 32-летнего поляка 35 голов в чемпионате. В прошлом сезоне Левандовски забил 34 гола.
На втором месте в списке бомбардиров расположились нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд и Андре Силва из «Айнтрахта». На их счету по 20 голов.
Отметим, что всего у Левандовски 271 гол в Бундеслиге. Он занимает второе место после Герда Мюллера, который отличился 365 раз.
У Левандовски еще одна цель - 40 голов в одном чемпионате, такой рекорд также принадлежит Мюллеру.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.