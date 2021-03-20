Левандовски обновил свой рекорд по голам в Бундеслиге

Форварда «Баварии» не остановить

  • 20.03.2021 18:40
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Левандовски обновил свой рекорд по голам в Бундеслиге
© © Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, сделав хет-трик в поединке 26-го тура Бунделиги со «Штутгартом» (4:0), обновил свой рекорд по голам за сезон в турнире. На счету 32-летнего поляка 35 голов в чемпионате. В прошлом сезоне Левандовски забил 34 гола.

На втором месте в списке бомбардиров расположились нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд и Андре Силва из «Айнтрахта». На их счету по 20 голов.

Отметим, что всего у Левандовски 271 гол в Бундеслиге. Он занимает второе место после Герда Мюллера, который отличился 365 раз.

У Левандовски еще одна цель - 40 голов в одном чемпионате, такой рекорд также принадлежит Мюллеру.

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Источник — Sport.ua

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