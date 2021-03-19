В субботу 20 марта в матче 19-го тура Премьер-Лиги чемпионата Украины по футболу в Полтаве местная «Ворскла» будет принимать донецкий «Олимпик».

Это будет первое противостояние двух опытных наставников Юрия Максимова и Юрия Калитвинцева во главе нынешних клубов. «Ворскла» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков. А «Олимпик» после пяти поражений подряд находится на девятом месте, набрав 17 очков. Обе команды в предыдущем туре потерпели поражения и поэтому будут стремиться к тому, чтобы пополнить свой очковый багаж.

Матч «Ворсла» - «Олимпик» пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Начало игры в 19.30. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

ПРОГНОЗ И АНОНС МАТЧА ВОРСКЛА - ОЛИМПИК