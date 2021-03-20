Украинская Премьер-лига. 19-й тур

Ворскла - Олимпик - 3:0

Степанюк (13, 55), Снурницын (25, автогол)

Зотько (44)

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков, Пердута, Якубу, Луизао (Скляр, 68), Пуцлин, Тилль, Кане, Степанюк, Кулач

Запас: Ткаченко, Сапай, Альюн, Челядин, Ребенок, Семилет, Щербак

«Олимпик»: Бетим, Пасич, Векляк, Зотько, Лебеденко, Снурницын (Завийский, 46), Бабенко, Политыло, Альваренга (Бенито, 63), Таллес, Нкенг

Запас: Чекотун, Давиденко, Драме, Хамелюк, Чогадзе, Романовский, Каргбо

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион: «Ворскла» имени А.Бутовского

72 мин. Ворскла подолгу держит мяч на своей половине поля. Торопиться ей некуда, счет вполне устраивает. Олимпик пока без мяча.

69 мин. Таллес пробил по воротам Ворсклы, но неточно.

68 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Луизао на поле вышел Скляр.

66 мин. Кане пробил по воротам гостей, мяч попал в ногу защитника и вылетел на угловой.

63 мин. Замена у Олимпика. Вместо Альваренги на поле вышел Бенито.

62 мин. Опасно! Альваренга пробил по воротам со средней дистанции и снова Ризнык забрал мяч в руки.

59 мин. Гости немного оживились, но такое впечатление, что Ворскла все контролирует.

56 мин. Опасно! В контратаке Олимпика мяч в штрафной площади хозяев поля получил Таллес. С близкого расстояния он пробил по воротам, но Ризнык был на месте.

55 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 3:0 - Гол забил Руслан Степанюк. Кане прорвался по левому флангу и примерно с линии штрафной сильно пробил по воротам. Бетим мяч отбил, но Кане был первым на подборе. Падая, он успел сделать передачу на Степанюка и тот с близкого расстояния поразил цель.

53 мин. Нет прицельных ударов по воротам со стороны обеих команд, нет опасных моментов.

50 мин. Одна из немногочисленных атак Олимпика завершилась неточным ударом головой Нкенга.

48 мин. Команды спокойно начали второй тайм. Мяч в основном держится вблизи центра поля.

46 мин. Замена у Олимпика. Вместо Снурницына на поле вышел Завийский.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

45 мин. Арбитр компенсировал 1 минуту к основному времени первого тайма.

44 мин. Предупрежден Зотько за грубую игру в центре поля.

41 мин. Альваренга промчался по правому флангу и сделал передачу в штрафную площадь, откуда Яворский отбил мяч подальше от ворот.

38 мин. Ворскла имеет большое игровое преимущество. Мяч большую часть времени находится на половине поля Олимпика.

35 мин. Еще один угловой у ворот Олимпика. После его розыгрыша Бетим отбил мяч в поле.

32 мин. Момент! Игроки Ворсклы быстро убежали в контратаку, которую ударом издали завершал Тилль. Бетим сумел дотянуться до мяча и перевел его на угловой.

31 мин. Олимпик заработал угловой у ворот хозяев поля, но Ризнык на выходе сыграл надежно.

28 мин. Ничего не меняется на поле. Ворскла играет уверенно, подолгу держит мяч, а у гостей в атаке большие проблемы.

25 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 2:0 - Мяч в свои ворота забил Игорь Снурницын. Тилль с левого фланга выполнил штрафной, мяч попал в голову Снурницына и влетел в сетку ворот.

23 мин. Степанюк и Кулач организовали быструю контратаку, но Бетим удачно вышел из ворот и забрал мяч в руки.

19 мин. Гости выровняли игру, однако по-прежнему в атаке играют без особой остроты.

16 мин. После забитого мяча Ворскла действует значительно увереннее и старается играть быстро. У Олимпика пока мало что выходит.

13 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 1:0 - Гол забил Руслан Степанюк. Форвард хозяев поля подхватил мяч вблизи центра поля, продвинулся с ним к штрафной площади Олимпика и, сместившись немного в центр, сильно пробил левой ногой в правый угол ворот.

9 мин. Гости активнее смотрятся в атаке

6 мин. Момент! Еще одна хорошая комбинация у Олимпика. Нкенг получил мяч на линии штрафной площади и пробил по воротам, но немного неточно.

3 мин. Опасно! Бабенко сильно пробил из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Яворского и вылетел на угловой.

2 мин. Ворскла провела первую атаку в матче, но она ничем опасным для гостей не завершилась.

Хозяева поля играют в зеленой форме, гости - в белой.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

В субботу 20 марта в матче 19-го тура Премьер-Лиги чемпионата Украины по футболу в Полтаве местная «Ворскла» будет принимать донецкий «Олимпик».

Это будет первое противостояние двух опытных наставников Юрия Максимова и Юрия Калитвинцева во главе нынешних клубов. «Ворскла» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков. А «Олимпик» после пяти поражений подряд находится на девятом месте, набрав 17 очков. Обе команды в предыдущем туре потерпели поражения и поэтому будут стремиться к тому, чтобы пополнить свой очковый багаж.

Матч «Ворсла» - «Олимпик» пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Начало игры в 19.30. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

ПРОГНОЗ И АНОНС МАТЧА ВОРСКЛА - ОЛИМПИК