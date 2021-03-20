19-й тур
Ворскла
3 : 0
Олимпик Д
'76   ТВ-трансляция: 

Ворскла - Олимпик - 3:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-Лиги

  • 20.03.2021 19:30
  • 4844 просмотра
  • 38 комментариев
Ворскла - Олимпик - 3:0. LIVE
© ФК Олимпик

Украинская Премьер-лига. 19-й тур

Ворскла - Олимпик - 3:0

 Степанюк (13, 55), Снурницын (25, автогол)

 Зотько (44)

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков, Пердута, Якубу, Луизао (Скляр, 68), Пуцлин, Тилль, Кане, Степанюк, Кулач 

Запас: Ткаченко, Сапай, Альюн, Челядин, Ребенок, Семилет, Щербак

«Олимпик»: Бетим, Пасич, Векляк, Зотько, Лебеденко, Снурницын (Завийский, 46), Бабенко, Политыло, Альваренга (Бенито, 63), Таллес, Нкенг

Запас: Чекотун, Давиденко, Драме, Хамелюк, Чогадзе, Романовский, Каргбо

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион: «Ворскла» имени А.Бутовского

72 мин. Ворскла подолгу держит мяч на своей половине поля. Торопиться ей некуда, счет вполне устраивает. Олимпик пока без мяча. 

69 мин. Таллес пробил по воротам Ворсклы, но неточно. 

 68 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Луизао на поле вышел Скляр. 

66 мин. Кане пробил по воротам гостей, мяч попал в ногу защитника и вылетел на угловой.  

 63 мин. Замена у Олимпика. Вместо Альваренги на поле вышел Бенито. 

62 мин. Опасно! Альваренга пробил по воротам со средней дистанции и снова Ризнык забрал мяч в руки. 

59 мин. Гости немного оживились, но такое впечатление, что Ворскла все контролирует. 

56 мин. Опасно! В контратаке Олимпика мяч в штрафной площади хозяев поля получил Таллес. С близкого расстояния он пробил по воротам, но Ризнык был на месте. 

 55 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 3:0 - Гол забил Руслан Степанюк. Кане прорвался по левому флангу и примерно с линии штрафной сильно пробил по воротам. Бетим мяч отбил, но Кане был первым на подборе. Падая, он успел сделать передачу на Степанюка и тот с близкого расстояния поразил цель. 

53 мин. Нет прицельных ударов по воротам со стороны обеих команд, нет опасных моментов.  

50 мин. Одна из немногочисленных атак Олимпика завершилась неточным ударом головой Нкенга. 

48 мин. Команды спокойно начали второй тайм. Мяч в основном держится вблизи центра поля. 

 46 мин. Замена у Олимпика. Вместо Снурницына на поле вышел Завийский. 

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

45 мин. Арбитр компенсировал 1 минуту к основному времени первого тайма. 

 44 мин. Предупрежден Зотько за грубую игру в центре поля.   

41 мин. Альваренга промчался по правому флангу и сделал передачу в штрафную площадь, откуда Яворский отбил мяч подальше от ворот. 

38 мин. Ворскла имеет большое игровое преимущество. Мяч большую часть времени находится на половине поля Олимпика. 

35 мин. Еще один угловой у ворот Олимпика. После его розыгрыша Бетим отбил мяч в поле. 

32 мин. Момент! Игроки Ворсклы быстро убежали в контратаку, которую ударом издали завершал Тилль. Бетим сумел дотянуться до мяча и перевел его на угловой. 

31 мин. Олимпик заработал угловой у ворот хозяев поля, но Ризнык на выходе сыграл надежно.

28 мин. Ничего не меняется на поле. Ворскла играет уверенно, подолгу держит мяч, а у гостей в атаке большие проблемы. 

 25 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 2:0 - Мяч в свои ворота забил Игорь Снурницын. Тилль с левого фланга выполнил штрафной, мяч попал в голову Снурницына и влетел в сетку ворот. 

23 мин. Степанюк и Кулач организовали быструю контратаку, но Бетим удачно вышел из ворот и забрал мяч в руки.

19 мин. Гости выровняли игру, однако по-прежнему в атаке играют без особой остроты. 

16 мин. После забитого мяча Ворскла действует значительно увереннее и старается играть быстро. У Олимпика пока мало что выходит. 

 13 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 1:0 - Гол забил Руслан Степанюк. Форвард хозяев поля подхватил мяч вблизи центра поля, продвинулся с ним к штрафной площади Олимпика и, сместившись немного в центр, сильно пробил левой ногой в правый угол ворот.  

9 мин. Гости активнее смотрятся в атаке

6 мин. Момент! Еще одна хорошая комбинация у Олимпика. Нкенг получил мяч на линии штрафной площади и пробил по воротам, но немного неточно. 

3 мин. Опасно! Бабенко сильно пробил из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Яворского и вылетел на угловой. 

2 мин. Ворскла провела первую атаку в матче, но она ничем опасным для гостей не завершилась.  

Хозяева поля играют в зеленой форме, гости - в белой. 

МАТЧ НАЧАЛСЯ

   

В субботу 20 марта в матче 19-го тура Премьер-Лиги чемпионата Украины по футболу в Полтаве местная «Ворскла» будет принимать донецкий «Олимпик». 

Это будет первое противостояние двух опытных наставников Юрия Максимова и Юрия Калитвинцева во главе нынешних клубов. «Ворскла» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков. А «Олимпик» после пяти поражений подряд находится на девятом месте, набрав 17 очков. Обе команды в предыдущем туре потерпели поражения и поэтому будут стремиться к тому, чтобы пополнить свой очковый багаж.  

Матч «Ворсла» - «Олимпик» пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Начало игры в 19.30. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.     

ПРОГНОЗ И АНОНС МАТЧА ВОРСКЛА - ОЛИМПИК

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 20.03.2021 21:04
    0
    Хоакин Гусман Лоэра, 20.03.2021 20:41
    Колохозник,ты буквы выучил

    А-ну ж, о-б-і-с-ц-я-н-а сепар-ганчірка, забацай і тут скріншот, чи щось з того?
    ==========
    Таких як ти, потрібно ще вчора помістити на ЦВИНТАР Знаєш таке СЛОВ'ЯНСЬКЕ слово, чи побіжиш до гугль-перекладача?
    Ссылка
    MaD_MoLE ⚒
    online
      MaD_MoLE ⚒, 20.03.2021 21:03
    0
    adidas777, 20.03.2021 20:57
    Мне пофигу сколько тебе лет, но читать, а тем более думать, ты явно не научился.
    Адидаска а почему тебя дуру всегда все пе.. ту.шат.?почему ты такой забитый бот,у все такие забитые в ботоферме вашей
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.03.2021 20:59
    0
    Калитка с вещами на выход？
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 20.03.2021 20:58
    0
    В следующем туре Полтава играет дома с ШД. Для Шахты это будет мега важный матч
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 20:57
    0
    Хоакин Гусман Лоэра, 20.03.2021 20:32
    Нет мальчик + ты жалкий врунишка,ты писал мне(что ты всегда в плюсах и супер юзер и за плюсы и мать родную продашь),ждать когда твои друзья придут с куччей аккаунтов и заплюсуют )))извини ну мне не 12 лет как тебе, я в такие игры не играю
    Мне пофигу сколько тебе лет, но читать, а тем более думать, ты явно не научился.
    Ссылка
    MaD_MoLE ⚒
    online
      MaD_MoLE ⚒, 20.03.2021 20:49
    0
    Denmark1107, 20.03.2021 20:36
    хмм... І чого ж цю Г*Н*И*Д*У */Хоакин Гусман Лоэра,/* досі не забанили???
    кореша цього до-вб-ой-об-а */мАкс7777/* так ТРИЧІ на десь банять
    Модест что злой такой на людей кидаешься,тебе что сегодня помоев на ужин не дали у тебя в свинарнике
    Ссылка
    MaD_MoLE ⚒
    online
      MaD_MoLE ⚒, 20.03.2021 20:48
    0
    Хоакин Гусман Лоэра, 20.03.2021 20:32
    Нет мальчик + ты жалкий врунишка,ты писал мне(что ты всегда в плюсах и супер юзер и за плюсы и мать родную продашь),ждать когда твои друзья придут с куччей аккаунтов и заплюсуют )))извини ну мне не 12 лет как тебе, я в такие игры не играю
    Да эта адидаска самый тупой бот тупей его здесь только ш..прот ,она адидаска про футбол что то пишет а ну футболе не разу в жизни не была ,пропукивает диван свой только и забрызгивает монитор
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
      Хоакин Гусман Лоэра, 20.03.2021 20:41
    0
    Denmark1107, 20.03.2021 20:36
    хмм... І чого ж цю Г*Н*И*Д*У */Хоакин Гусман Лоэра,/* досі не забанили???
    кореша цього до-вб-ой-об-а */мАкс7777/* так ТРИЧІ на десь банять
    Колохозник,ты буквы выучил
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.03.2021 20:37
    +1
    Поменял один тренера по ходу сезона, импульсивный владелец - горе в клубе
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 20.03.2021 20:36
    -1
    хмм... І чого ж цю Г*Н*И*Д*У */Хоакин Гусман Лоэра,/* досі не забанили???
    кореша цього до-вб-ой-об-а */мАкс7777/* так ТРИЧІ на десь банять
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 20.03.2021 20:34
    +1
    Гельзин,пора Климовского выпускать Пиз уже рядом.
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
      Хоакин Гусман Лоэра, 20.03.2021 20:32
    -2
    adidas777, 20.03.2021 20:22
    Посмотришь ботяра даже эту ветку через пару часов.
    Пока что, на ней клоны аакаунтов кротов сплошные сидят.
    Но это временно, один фиг будет в итоге заплёваны, не переживай.
    Нет мальчик + ты жалкий врунишка,ты писал мне(что ты всегда в плюсах и супер юзер и за плюсы и мать родную продашь),ждать когда твои друзья придут с куччей аккаунтов и заплюсуют )))извини ну мне не 12 лет как тебе, я в такие игры не играю
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 20:22
    -2
    Хоакин Гусман Лоэра, 20.03.2021 20:01
    Мальчик +,привет вот ты где спрятался лошарик!А что это ты в минусах,ты же кричал что ты всегда в плюсиках?Зарабатывай плюсики,а то мама заругает
    Посмотришь ботяра даже эту ветку через пару часов.
    Пока что, на ней клоны аакаунтов кротов сплошные сидят.
    Но это временно, один фиг будет в итоге заплёваны, не переживай.
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
      Хоакин Гусман Лоэра, 20.03.2021 20:22
    -2
    adidas777, 20.03.2021 20:20
    Это пишет тот крот, который в четверг ночью слился первый
    Я понимаю, что по сути написать тебе нечего.
    Как всей твоей шайке лейке.
    Такое впечатление, что вас на одной фабрике делали всех.
    Всё на что вы способны, это детский хейт и срач разводить по любому поводу и без повода.
    Я думал ты спрятался лошарик)Как дела в школе много плюсиков в дневнике
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 20:21
    0
    Кина не будет. Гельзинкирка сдохла
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 20:20
    -1
    Хоакин Гусман Лоэра, 20.03.2021 20:11
    Мальчик + ты куда спрятался?Мама с папкой в угол поставили
    Это пишет тот крот, который в четверг ночью слился первый
    Я понимаю, что по сути написать тебе нечего.
    Как всей твоей шайке лейке.
    Такое впечатление, что вас на одной фабрике делали всех.
    Всё на что вы способны, это детский хейт и срач разводить по любому поводу и без повода.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.03.2021 20:20
    -2
    Bismuth, 20.03.2021 20:02
    Против Шахтёра карячились, а под Александрию и Ворсклу лягли без всяких
    Это потому что у тренеров динамовские сердца? Калитвинцев и Литовченко)
    Это на фоне слабой игры шахты кажется, что против нее кто-то "карячится". Доказано Агробизнесом.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 20:15
    -2
    Luisa Spagnoli, 20.03.2021 20:08
    Там больше ШД карячился
    Положение обязывает. Шахтёр.
    А этим гельзинктрктным вылупкам байстрюковым кто то забашлял.
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
      Хоакин Гусман Лоэра, 20.03.2021 20:11
    -1
    adidas777, 20.03.2021 19:54
    Вацко окончательно прогнулся под Футболы.
    Слышали, что он только что нёс, по голу Олимпика не защитанному?
    Мол мнение экспертов, футболистов и даже судей разделились!
    Был ли гол или был офсайд
    Жесть, не ожидал от него такой херни.
    Мальчик + ты куда спрятался?Мама с папкой в угол поставили
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 20.03.2021 20:08
    -1
    Bismuth, 20.03.2021 20:02
    Против Шахтёра карячились, а под Александрию и Ворсклу лягли без всяких
    Это потому что у тренеров динамовские сердца? Калитвинцев и Литовченко)
    Там больше ШД карячился
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 20:07
    +2
    мяч попал в голову Снурницына и влетел в сетку своих ворот
    Это Бог шельму пометил
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 19:04
    +2
    Надеюсь Максимов знает результат игры в Чернигове.
    Пора уничтожать мусор из таблицы на своём поле.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.03.2021 20:37
    +1
    Поменял один тренера по ходу сезона, импульсивный владелец - горе в клубе
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 20.03.2021 20:34
    +1
    Гельзин,пора Климовского выпускать Пиз уже рядом.
    Ссылка
    Poltfut
    online
      Poltfut, 20.03.2021 19:52
    +1
    Ура!! Вперёд к победе!!
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 20.03.2021 21:04
    0
    Хоакин Гусман Лоэра, 20.03.2021 20:41
    Колохозник,ты буквы выучил

    А-ну ж, о-б-і-с-ц-я-н-а сепар-ганчірка, забацай і тут скріншот, чи щось з того?
    ==========
    Таких як ти, потрібно ще вчора помістити на ЦВИНТАР Знаєш таке СЛОВ'ЯНСЬКЕ слово, чи побіжиш до гугль-перекладача?
    Ссылка
    MaD_MoLE ⚒
    online
      MaD_MoLE ⚒, 20.03.2021 21:03
    0
    adidas777, 20.03.2021 20:57
    Мне пофигу сколько тебе лет, но читать, а тем более думать, ты явно не научился.
    Адидаска а почему тебя дуру всегда все пе.. ту.шат.?почему ты такой забитый бот,у все такие забитые в ботоферме вашей
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.03.2021 20:59
    0
    Калитка с вещами на выход？
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 20.03.2021 20:58
    0
    В следующем туре Полтава играет дома с ШД. Для Шахты это будет мега важный матч
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 20:57
    0
    Хоакин Гусман Лоэра, 20.03.2021 20:32
    Нет мальчик + ты жалкий врунишка,ты писал мне(что ты всегда в плюсах и супер юзер и за плюсы и мать родную продашь),ждать когда твои друзья придут с куччей аккаунтов и заплюсуют )))извини ну мне не 12 лет как тебе, я в такие игры не играю
    Мне пофигу сколько тебе лет, но читать, а тем более думать, ты явно не научился.
    Ссылка
    MaD_MoLE ⚒
    online
      MaD_MoLE ⚒, 20.03.2021 20:49
    0
    Denmark1107, 20.03.2021 20:36
    хмм... І чого ж цю Г*Н*И*Д*У */Хоакин Гусман Лоэра,/* досі не забанили???
    кореша цього до-вб-ой-об-а */мАкс7777/* так ТРИЧІ на десь банять
    Модест что злой такой на людей кидаешься,тебе что сегодня помоев на ужин не дали у тебя в свинарнике
    Ссылка
    MaD_MoLE ⚒
    online
      MaD_MoLE ⚒, 20.03.2021 20:48
    0
    Хоакин Гусман Лоэра, 20.03.2021 20:32
    Нет мальчик + ты жалкий врунишка,ты писал мне(что ты всегда в плюсах и супер юзер и за плюсы и мать родную продашь),ждать когда твои друзья придут с куччей аккаунтов и заплюсуют )))извини ну мне не 12 лет как тебе, я в такие игры не играю
    Да эта адидаска самый тупой бот тупей его здесь только ш..прот ,она адидаска про футбол что то пишет а ну футболе не разу в жизни не была ,пропукивает диван свой только и забрызгивает монитор
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
      Хоакин Гусман Лоэра, 20.03.2021 20:41
    0
    Denmark1107, 20.03.2021 20:36
    хмм... І чого ж цю Г*Н*И*Д*У */Хоакин Гусман Лоэра,/* досі не забанили???
    кореша цього до-вб-ой-об-а */мАкс7777/* так ТРИЧІ на десь банять
    Колохозник,ты буквы выучил
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 20:21
    0
    Кина не будет. Гельзинкирка сдохла
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
      Хоакин Гусман Лоэра, 20.03.2021 20:04
    0
    Игра Ворскла-Олимпик,а как всегда кроты фафалят голубых сов и в этом чате
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 19:56
    0
    2-0
    Всё более чем уверенно
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 20.03.2021 19:49
    0
    YOU OK?, 20.03.2021 19:44
    Воно тупэ.
    Братан, це відбитоголовий бивень ,букашка ,малашка тупа ,монтана777
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 19:47
    0
    Страйк!
    Надо просто попасть в рамку.)
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 20.03.2021 19:39
    0
    adidas777, 20.03.2021 19:31
    Три крайних игрока Ворсклы, такое впечатление что саботировали гимн Украины.
    Вся команда повёрнута в сторону исполнения гимна, эти три овоща в другую сторону.
    Неужели такие детали в команде не обговариваются, что бы весь состав команды при исполнение Гимна стоял в одном направлении?
    А не кто как захочет и кому как вздумается!
    чор-тил0, ти чи сліпе, чи безголове?я була букашка ,собачка мала цигарка
    Ссылка
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