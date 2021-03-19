В субботу, 20-го марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Мариуполь» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Мариуполе, на поле стадиона им. В. Бойко, начало в 14:00.

Долгожданное событие текущего сезона произойдет в первом поединке нового тура национального первенства – «Мариуполь» наконец-то сможет предстать перед нами на поле собственного стадиона, на котором была завершена реконструкция футбольного покрытия. Сказать, что вовремя подоспел этот фактор поднятия боевого духа – ничего не сказать. Приазовцы в последний раз побеждали еще в конце ноября 2020 года, после чего продолжают тянуть серию из неудачных выступлений. Остается добавить, что у закарпатского клуба дела обстоят не лучшим образом, поэтому к победе коллектив Василия Кобина будет стремиться не меньше.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Минай».