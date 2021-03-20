Украинская Премьер-лига. 19-й тур.
«Мариуполь» – «Минай» - 0:0
«Мариуполь»: Гальчук – Драмбаев, Чоботенко, Быков, Кирюханцев – Танковский, Мишнев – Очеретько, Бондаренко, Кащук – Кулаков.
Запасные: Кудрик, Стасюк, Мампасси, Меличенко, Чех, Петерман, Горбунов, Трофимюк.
«Минай»: Попович – Малепе, Матич, Лопыренок, Маембе – Петрусенко, Снижко – Нуриев, Хахлев, Кожанов – Ахмедзаде.
Запасные: Каниболоцкий, Милевский, Ткачук, Огбонная, Ковтун, Бойко, Пиняшко, Кополовец, Шиндер.
Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).
Стадион: им. В. Бойко (Мариуполь).
51 мин. Чоботенко выбил мяч из штрафной при простреле с правого фланга от Нуриева.
49 мин. Ахмедзаде и Кулаков были сбиты в обоюдных атаках команд, но фола никто из них для соперников так и не заработал.
47 мин. Мариуполь продолжает играть на атаку и во втором тайме.
46 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Топалов вышел вместо Кащука.
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
44 мин. Очеретько сбил Кожанова в левом фланге атаки Миная.
42 мин. Завелись Мелепе и Кирюханцева, после фола защитника Миная в левом фланге обороны.
40 мин. Малепе упустил мяч за пределы поля в контроле на левом фланге атаки.
38 мин. Фол Хахлева у центра поля против Танковского.
36 мин. МОМЕНТ! Танковский протолкнул мяч на Мишнева в центр штрафной, но Попович не пропустил мяч в сетку в ближнем бою!
34 мин. Подачу с левого фланга от Кащука смогли забрать на себя только защитники соперников.
32 мин. Маембе долго готовил удар из правого фланга штрафной, после прострела с правого фланга, но даже так не смог попасть в створ – удар пришелся в сетку с внешней стороны.
30 мин. Кулаков не смог догнать мяч в передах поля, после передачи на ход в левый фланг.
28 мин. Лопыренок сбросил подачу с правого фланга от Кирюханцева в руки голкиперу своей команды.
26 мин. Чоботенко выбил мяч из-под ног Ахмедзаде в левом фланге штрафной своей команды. Не подцепил ли?
24 мин. Хахлев подавал с правого фланга, но Кожанов до мяча так и не добрался.
22 мин. Хахлев со стандарта подал ужасно, но затем забрал отскок, и его неплохой прострел пришлось из штрафной выносить Чоботенко.
21 мин. Фол со стороны Чоботенко у технической зоны против Малепе.
19 мин. Подача с левого фланга от Малепе опустилась на голову сопернику.
17 мин. Кирюханцев не сумел добраться до мяча при передаче в правый фланг атаки.
14 мин. Снижко поджал Кирюханцева в левом фланге атаки, но именно от его ног мяч отправился за лицевую.
12 мин. Минай старается провести свою первую осмысленную атаку в нашем поединке.
10 мин. МОМЕНТ! Очеретько на дальнем углу вратарской в падении замыкал прострел Кирюханцева с правого фланга, но Попович перевел мяч в сторону от ворот!
8 мин. МОМЕНТ! Мишнев в сторону от правой штанги отправил мяч, провив в «стиле Сидорчука», после подачи в оттяжку с углового на левом фланге от Танковского!
6 мин. Оффсайд у Кожанова в правом фланге атаки, при передаче на ход.
4 мин. Фол со стороны Чоботенко в левом фланге обороны против Нурева.
2 мин. ОПАСНО! Добротная подача Мишнева с правого фланга приземлялась в центре вратарской, но Матич решил срезать ее на дальнюю штангу, где Очеретько чудом не среагировал.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В субботу, 20-го марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Мариуполь» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Мариуполе, на поле стадиона им. В. Бойко, начало в 14:00.
Долгожданное событие текущего сезона произойдет в первом поединке нового тура национального первенства – «Мариуполь» наконец-то сможет предстать перед нами на поле собственного стадиона, на котором была завершена реконструкция футбольного покрытия. Сказать, что вовремя подоспел этот фактор поднятия боевого духа – ничего не сказать. Приазовцы в последний раз побеждали еще в конце ноября 2020 года, после чего продолжают тянуть серию из неудачных выступлений. Остается добавить, что у закарпатского клуба дела обстоят не лучшим образом, поэтому к победе коллектив Василия Кобина будет стремиться не меньше.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Минай».
Илья Береза, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
У Мариупольцев же прозвище - азовцы.
И только одно Динамо среди клубов УПЛ как то проспало на поезд и не явились в Мариуполь на игру в августе 2017 года...
И только одно Динамо среди клубов УПЛ как то проспало на поезд и не явились в Мариуполь на игру в августе 2017 года...
Закарпатські русини зловлять Маріуполських чайок і в клітку запхають.....
Здравствуй, белый песок
Здравствуй, мой Мариуполь
Вижу я твой огонёк
Азовсталь встречает нас огнями
И спешит приветствовать скорей
Белый дым туманом над водою
Лёг на берег юности моей
2:0....................
Закарпатські русини зловлять Маріуполських чайок і в клітку запхають.....
У Мариупольцев же прозвище - азовцы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.