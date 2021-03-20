19-й тур
Мариуполь
0 : 0
Минай
'54   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Минай – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 20.03.2021 13:55
  • 2770 просмотров
  • 7 комментариев
Мариуполь – Минай – 0:0. LIVE
© ФК Минай

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Мариуполь» – «Минай» - 0:0

«Мариуполь»: Гальчук – Драмбаев, Чоботенко, Быков, Кирюханцев – Танковский, Мишнев – Очеретько, Бондаренко, Кащук – Кулаков.

Запасные: Кудрик, Стасюк, Мампасси, Меличенко, Чех, Петерман, Горбунов, Трофимюк.

«Минай»: Попович – Малепе, Матич, Лопыренок, Маембе – Петрусенко, Снижко – Нуриев, Хахлев, Кожанов – Ахмедзаде.

Запасные: Каниболоцкий, Милевский, Ткачук, Огбонная, Ковтун, Бойко, Пиняшко, Кополовец, Шиндер.

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).

Стадион: им. В. Бойко (Мариуполь).

51 мин. Чоботенко выбил мяч из штрафной при простреле с правого фланга от Нуриева.

49 мин. Ахмедзаде и Кулаков были сбиты в обоюдных атаках команд, но фола никто из них для соперников так и не заработал.

47 мин. Мариуполь продолжает играть на атаку и во втором тайме.

46 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Топалов вышел вместо Кащука.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

44 мин. Очеретько сбил Кожанова в левом фланге атаки Миная.

42 мин. Завелись Мелепе и Кирюханцева, после фола защитника Миная в левом фланге обороны.

40 мин. Малепе упустил мяч за пределы поля в контроле на левом фланге атаки.

38 мин. Фол Хахлева у центра поля против Танковского.

36 мин. МОМЕНТ! Танковский протолкнул мяч на Мишнева в центр штрафной, но Попович не пропустил мяч в сетку в ближнем бою!

34 мин. Подачу с левого фланга от Кащука смогли забрать на себя только защитники соперников.

32 мин. Маембе долго готовил удар из правого фланга штрафной, после прострела с правого фланга, но даже так не смог попасть в створ – удар пришелся в сетку с внешней стороны.

30 мин. Кулаков не смог догнать мяч в передах поля, после передачи на ход в левый фланг.

28 мин. Лопыренок сбросил подачу с правого фланга от Кирюханцева в руки голкиперу своей команды.

26 мин. Чоботенко выбил мяч из-под ног Ахмедзаде в левом фланге штрафной своей команды. Не подцепил ли?

24 мин. Хахлев подавал с правого фланга, но Кожанов до мяча так и не добрался.

22 мин. Хахлев со стандарта подал ужасно, но затем забрал отскок, и его неплохой прострел пришлось из штрафной выносить Чоботенко.

21 мин. Фол со стороны Чоботенко у технической зоны против Малепе.

19 мин. Подача с левого фланга от Малепе опустилась на голову сопернику.

17 мин. Кирюханцев не сумел добраться до мяча при передаче в правый фланг атаки.

14 мин. Снижко поджал Кирюханцева в левом фланге атаки, но именно от его ног мяч отправился за лицевую.

12 мин. Минай старается провести свою первую осмысленную атаку в нашем поединке.

10 мин. МОМЕНТ! Очеретько на дальнем углу вратарской в падении замыкал прострел Кирюханцева с правого фланга, но Попович перевел мяч в сторону от ворот!

8 мин. МОМЕНТ! Мишнев в сторону от правой штанги отправил мяч, провив в «стиле Сидорчука», после подачи в оттяжку с углового на левом фланге от Танковского!

6 мин. Оффсайд у Кожанова в правом фланге атаки, при передаче на ход.

4 мин. Фол со стороны Чоботенко в левом фланге обороны против Нурева.

2 мин. ОПАСНО! Добротная подача Мишнева с правого фланга приземлялась в центре вратарской, но Матич решил срезать ее на дальнюю штангу, где Очеретько чудом не среагировал.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 20-го марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Мариуполь» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Мариуполе, на поле стадиона им. В. Бойко, начало в 14:00.

Долгожданное событие текущего сезона произойдет в первом поединке нового тура национального первенства – «Мариуполь» наконец-то сможет предстать перед нами на поле собственного стадиона, на котором была завершена реконструкция футбольного покрытия. Сказать, что вовремя подоспел этот фактор поднятия боевого духа – ничего не сказать. Приазовцы в последний раз побеждали еще в конце ноября 2020 года, после чего продолжают тянуть серию из неудачных выступлений. Остается добавить, что у закарпатского клуба дела обстоят не лучшим образом, поэтому к победе коллектив Василия Кобина будет стремиться не меньше.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Минай».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Илья Береза, Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 14:57
    +1
    ingvar8888, 20.03.2021 14:25
    Як то говорять, що сурки бояться чайок!..
    Из Петропавловской Борщаговки? Было дело с 0:2.)
    У Мариупольцев же прозвище - азовцы.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.03.2021 14:49
    -1
    Первый тайм без желтых, во дела.
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 20.03.2021 14:25
    -1
    Bismuth, 20.03.2021 14:22
    Нормальная погодка и поле терпимое.
    И только одно Динамо среди клубов УПЛ как то проспало на поезд и не явились в Мариуполь на игру в августе 2017 года...
    Як то говорять, що сурки бояться чайок!..
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 14:22
    -1
    Нормальная погодка и поле терпимое.
    И только одно Динамо среди клубов УПЛ как то проспало на поезд и не явились в Мариуполь на игру в августе 2017 года...
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 20.03.2021 14:14
    +2
    Минай!!!...
    Закарпатські русини зловлять Маріуполських чайок і в клітку запхають.....
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.03.2021 14:14
    +2
    И никому гимн собственной страны не мешает и никто не орет "Беркут! Беркут!". Донецкая область здорового человека.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 13:58
    -5
    Здравствуй, Азовское море
    Здравствуй, белый песок
    Здравствуй, мой Мариуполь
    Вижу я твой огонёк
    Азовсталь встречает нас огнями
    И спешит приветствовать скорей
    Белый дым туманом над водою
    Лёг на берег юности моей
    2:0....................
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 20.03.2021 14:14
    +2
    Минай!!!...
    Закарпатські русини зловлять Маріуполських чайок і в клітку запхають.....
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.03.2021 14:14
    +2
    И никому гимн собственной страны не мешает и никто не орет "Беркут! Беркут!". Донецкая область здорового человека.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 14:57
    +1
    ingvar8888, 20.03.2021 14:25
    Як то говорять, що сурки бояться чайок!..
    Из Петропавловской Борщаговки? Было дело с 0:2.)
    У Мариупольцев же прозвище - азовцы.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности