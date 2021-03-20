Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Мариуполь» – «Минай» - 0:0

«Мариуполь»: Гальчук – Драмбаев, Чоботенко, Быков, Кирюханцев – Танковский, Мишнев – Очеретько, Бондаренко, Кащук – Кулаков.

Запасные: Кудрик, Стасюк, Мампасси, Меличенко, Чех, Петерман, Горбунов, Трофимюк.

«Минай»: Попович – Малепе, Матич, Лопыренок, Маембе – Петрусенко, Снижко – Нуриев, Хахлев, Кожанов – Ахмедзаде.

Запасные: Каниболоцкий, Милевский, Ткачук, Огбонная, Ковтун, Бойко, Пиняшко, Кополовец, Шиндер.

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).

Стадион: им. В. Бойко (Мариуполь).



51 мин. Чоботенко выбил мяч из штрафной при простреле с правого фланга от Нуриева.



49 мин. Ахмедзаде и Кулаков были сбиты в обоюдных атаках команд, но фола никто из них для соперников так и не заработал.



47 мин. Мариуполь продолжает играть на атаку и во втором тайме.



46 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Топалов вышел вместо Кащука.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



44 мин. Очеретько сбил Кожанова в левом фланге атаки Миная.



42 мин. Завелись Мелепе и Кирюханцева, после фола защитника Миная в левом фланге обороны.



40 мин. Малепе упустил мяч за пределы поля в контроле на левом фланге атаки.



38 мин. Фол Хахлева у центра поля против Танковского.



36 мин. МОМЕНТ! Танковский протолкнул мяч на Мишнева в центр штрафной, но Попович не пропустил мяч в сетку в ближнем бою!



34 мин. Подачу с левого фланга от Кащука смогли забрать на себя только защитники соперников.



32 мин. Маембе долго готовил удар из правого фланга штрафной, после прострела с правого фланга, но даже так не смог попасть в створ – удар пришелся в сетку с внешней стороны.



30 мин. Кулаков не смог догнать мяч в передах поля, после передачи на ход в левый фланг.



28 мин. Лопыренок сбросил подачу с правого фланга от Кирюханцева в руки голкиперу своей команды.



26 мин. Чоботенко выбил мяч из-под ног Ахмедзаде в левом фланге штрафной своей команды. Не подцепил ли?



24 мин. Хахлев подавал с правого фланга, но Кожанов до мяча так и не добрался.



22 мин. Хахлев со стандарта подал ужасно, но затем забрал отскок, и его неплохой прострел пришлось из штрафной выносить Чоботенко.



21 мин. Фол со стороны Чоботенко у технической зоны против Малепе.



19 мин. Подача с левого фланга от Малепе опустилась на голову сопернику.



17 мин. Кирюханцев не сумел добраться до мяча при передаче в правый фланг атаки.



14 мин. Снижко поджал Кирюханцева в левом фланге атаки, но именно от его ног мяч отправился за лицевую.



12 мин. Минай старается провести свою первую осмысленную атаку в нашем поединке.



10 мин. МОМЕНТ! Очеретько на дальнем углу вратарской в падении замыкал прострел Кирюханцева с правого фланга, но Попович перевел мяч в сторону от ворот!



8 мин. МОМЕНТ! Мишнев в сторону от правой штанги отправил мяч, провив в «стиле Сидорчука», после подачи в оттяжку с углового на левом фланге от Танковского!



6 мин. Оффсайд у Кожанова в правом фланге атаки, при передаче на ход.



4 мин. Фол со стороны Чоботенко в левом фланге обороны против Нурева.



2 мин. ОПАСНО! Добротная подача Мишнева с правого фланга приземлялась в центре вратарской, но Матич решил срезать ее на дальнюю штангу, где Очеретько чудом не среагировал.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В субботу, 20-го марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Мариуполь» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Мариуполе, на поле стадиона им. В. Бойко, начало в 14:00.

Долгожданное событие текущего сезона произойдет в первом поединке нового тура национального первенства – «Мариуполь» наконец-то сможет предстать перед нами на поле собственного стадиона, на котором была завершена реконструкция футбольного покрытия. Сказать, что вовремя подоспел этот фактор поднятия боевого духа – ничего не сказать. Приазовцы в последний раз побеждали еще в конце ноября 2020 года, после чего продолжают тянуть серию из неудачных выступлений. Остается добавить, что у закарпатского клуба дела обстоят не лучшим образом, поэтому к победе коллектив Василия Кобина будет стремиться не меньше.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Минай».