Шахтер – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В четверг, 18 марта, в 19:55 в Киеве в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» играет против «Ромы» (первая игра – 0:3).
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча (обновляется).
Момент у Борхи Майораля, 6 мин
Супермомент у Алана Патрика, 13 мин.
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Источник — Sport.ua
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