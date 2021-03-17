В четверг, 18 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Вильярреал» будет принимать киевское «Динамо».
Матч пройдет в Вильярреале на стадионе «Эстадио-де-ла-Керамика». Стартовый свисток встречи арбитр из Швеции Андреас Экберг даст в 22:00 по киевскому времени.
Вильярреал – Динамо. Прогноз и анонс на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы
В прямом эфире поединок «Вильярреал» – «Динамо» покажут телеканал «Футбол 2» и видеосервис MEGOGO.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Вильярреал» – «Динамо», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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