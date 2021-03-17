Ман Сити
2 : 0
Боруссия М
16.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити – Боруссия М – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видео голов и обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 17.03.2021 00:03
  • 1807 просмотров
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Манчестер Сити – Боруссия М – 2:0. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта в 22:00 проходит ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Боруссия» М (первая игра – 2:0).

Sport.ua проводит текстовую онлайн-транляцию матча.

См. также: стартовые составы команд.

Смотрите видео голов и обзор матча.

ГОЛ! 1:0. Кевин Де Брюйне, 12 мин.

ГОЛ! 2:0. Илкай Гюндоган, 18 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
18' ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).
12' ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
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Источник — Sport.ua

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