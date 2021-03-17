Манчестер Сити – Боруссия М – 2:0. Видео голов и обзор матча

16 марта в 22:00 проходит ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Боруссия» М (первая игра – 2:0).
Sport.ua проводит текстовую онлайн-транляцию матча.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 1:0. Кевин Де Брюйне, 12 мин.
ГОЛ! 2:0. Илкай Гюндоган, 18 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
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Источник — Sport.ua
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