ЦЫГАНЫК: «Шахтер интересовался Довбиком. Он мог бы подойти горнякам»

Журналист подтвердил: из «Бешикташа» вскоре приедут просматривать форварда

  • 16.03.2021 00:41
  • 110 просмотров
  • 0 комментариев
ЦЫГАНЫК: «Шахтер интересовался Довбиком. Он мог бы подойти горнякам»
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live рассказал о возможной заинтересованности «Шахтера» в услугах Артема Довбика:

«Довбик в свое время был из самых ярких и самых желанных молодых футболистов Украины. Он сам из Черкасс. По дороге в Киев его сняли в Днепре, потому что очень хотели видеть его в этой команде. Еще 4 или 5 лет назад мы отмечали его как автора лучшего гола. Он очень ярко себя проявил, у него очень хорошие данные: атлетический, хорошая скорость, удар с левой ноги. Вот он в матче с «Ворсклой» это продемонстрировал.

Именно тогда им интересовался «Шахтер», но Довбик решил сменить место и поехал в «Мидтьюлланд», где получил травмы. Но «Мидтьюлланд» не хотел отдавать Довбика, ведь клуб считал, что он стоит 10 млн евро. Для его карьеры лучше было вернуться в Украину. И теперь в Днепре им доволен Игорь Йовичевич, а сам Довбик является лидером команды.

Такого типа нападающего в «Шахтере» нет. В свое время в донецком клубе такого типа были Брандао и Феррейра, но сейчас другой тип. Я думаю, он бы мог подойти «Шахтеру».

Подтверждаю, что из «Бешикташа» в ближайшее время приедут просматривать Довбика. А «Шахтер» имеет другой селекционный вектор и скорее будет искать португальского нападающего».

ВИДЕО. Феноменальный гол Довбика за «Днепр-1» в ворота «Ворсклы».

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Циганик LIVE

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности