ВИДЕО. Слова Зинченко перед матчем Манчестер Сити – Боруссия М

Украинский хавбек хочет выиграть все трофеи в нынешнем сезоне

  • 15.03.2021 18:01
  • 1729 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Слова Зинченко перед матчем Манчестер Сити – Боруссия М
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 16 марта «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов примет «Боруссию» Менхенгладбах. Вашему вниманию предматчевая пресс-конференция полузащитника «Сити» Александра Зинченко:

«Я уже много раз говорил: в этом сезоне мы боремся за трофей в каждом турнире, в котором участвуем. Мы хотим выиграть каждый из них, и должны выкладываться на полную, показывать наше лучшее выступление. На этой стадии Лиги чемпионов все соперники сильные.

Выиграем ли мы все турниры? Конечно, это возможно. В прошлом сезоне «Бавария» выиграла все турниры. Того же успеха раньше достигала «Барселона» с Гвардиолой, поэтому все возможно. У нас невероятный состав, лучшие в мире футболисты, так что почему бы и нет?», - сказал Зинченко.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Bismuth
    online
      Bismuth, 15.03.2021 18:44
    0
    Можно и гол этим забить.
    За Шахтёр родной!
    Полузащитник украиской сборной Александр Зинченко заявил, что однажды может вернуться в донецкий "Шахтер"
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 15.03.2021 18:44
    +1
    Швед офишевший вообще ))) Кааааааак ? Как он так говорит ?
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 15.03.2021 18:20
    -3
    наш пиздюк!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 15.03.2021 18:44
    +1
    Швед офишевший вообще ))) Кааааааак ? Как он так говорит ?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 15.03.2021 18:44
    0
    Можно и гол этим забить.
    За Шахтёр родной!
    Полузащитник украиской сборной Александр Зинченко заявил, что однажды может вернуться в донецкий "Шахтер"
    Ссылка
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