ВИДЕО. Слова Зинченко перед матчем Манчестер Сити – Боруссия М

Во вторник, 16 марта «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов примет «Боруссию» Менхенгладбах. Вашему вниманию предматчевая пресс-конференция полузащитника «Сити» Александра Зинченко:

«Я уже много раз говорил: в этом сезоне мы боремся за трофей в каждом турнире, в котором участвуем. Мы хотим выиграть каждый из них, и должны выкладываться на полную, показывать наше лучшее выступление. На этой стадии Лиги чемпионов все соперники сильные.

Выиграем ли мы все турниры? Конечно, это возможно. В прошлом сезоне «Бавария» выиграла все турниры. Того же успеха раньше достигала «Барселона» с Гвардиолой, поэтому все возможно. У нас невероятный состав, лучшие в мире футболисты, так что почему бы и нет?», - сказал Зинченко.