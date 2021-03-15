Победы Динамо и Шахтера, шедевры Сидорчука и Довбыка, падение Олимпика

18-й игровой день в УПЛ получился урезанным. Львовское дерби – «Львов» - «Рух» - состоится позже. Но даже в укороченном виде тур вышел очень резонансным и запоминающимся. Прежде всего потому, что в нем было сыграно сразу два центральных поединка, напрямую влияющих на медальный пьедестал – «Заря» - «Динамо» и «Шахтер» - «Десна».

Разборки тура

В Ужгороде встретились «Минай» и «Ингулец» - прямые конкуренты в борьбе за сохранение места в элитном дивизионе. «Матч за шесть очков» - как принято говорить в таких случаях. А еще в таких случаях «игра редко получается красивой» - это послематчевые слова тренера гостей Лавриненко. Собственно, эта игра действительно не получилась зрелищной. Но вот боевой – да. «Ингулец» в первом тайме смотрелся более интересно. Как следствие – заработанный и реализованный пенальти, удаление в составе команды Кобина. Во втором тайме хозяева, несмотря на численное меньшинство, смотрелись получше. Но «Ингулец» выстоял. И теперь именно «Минай», наряду с двумя львовскими командами, является главным претендентом на вылет.

Цифры и факты. Важнейшие события 18-го тура УПЛ

Разочарование тура

Именитый нападающий «Миная» Милевский на игру против «Ингульца» вышел в стартовом составе. Но уже на 32-й минуте Артем был вынужден покинуть поле. После того, как хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Карася, тренеру «Миная» Кобину пришлось перестраивать игру. И он «пожертвовал» Милевским. Реакцию экс-футболиста сборной Украины можно было прочитать по его лицу: он не скрывал своего разочарования. Эту «маску» Артем не снимал до конца матча, который завершился фиаско для закарпатцев.

Голы тура

Судьбу полтавской «битвы» между «Ворсклой» и «Днепром-1» решил единственный точный удар. И удар этот – на загляденье. За пять минут до конца первого тайма нападающий гостей Довбык решился на дальний удар метров с двадцати семи. И судьба вознаградила Артема за смелость: мяч по крученной траектории влетел практически в девятку ворот Ризныка.

Очень красивым получился и гол Сидорчука «Заре». На 58-й минуте капитан «Динамо» пришел в чужую штрафную площадь на розыгрыш углового удара. И это подключение оказалось феерическим. Сергей из-за пределов штрафной площади пушечным ударом слету вонзил мяч под перекладину.

Откровение тура

Перед игрой с «Ворсклой» футболисты и тренерский штаб «Днепра-1» сходили в церковь. Помогло. Реакция на сей счет главного тренера «днепрян» Игора Йовичевича показательно философская: «Ходили в храм. Но храм в душе. Необязательно туда идти, чтобы бог увидел, что ты в него веришь. Это личное дело каждого. Те, кто верят, могут надеяться, что бог даст еще больше сил в таких матчах и в жизненных ситуациях».

Костышины тура

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин игру своей команды против «Мариуполя» был вынужден смотреть не с привычного места на тренерской скамье, а с трибун. Причина веская: дисквалификация. Однако это не мешало коучу «аграриев» своевременно вносить коррективы в игру, причем делать это по привычке эмоционально. За игру против приазовцев Костышин-старший может смело ставить и себе, и своей команде «отлично». А еще такую же оценку заслужил и Костышин-младший, который и сам забивал, и партнерам раздавал передачи. Хотя, по словам Руслана, для него главное не столько то, что Денис забил гол, а то, что отлично сыграла вся команда. Ну, наверное, лукавит, не?

Матч тура



ФК Заря

В Запорожье встретились третья и первая на данный момент команды – «Заря» и «Динамо», причем эта самая третья команда не скрывала своих более высоких амбиций. Победная серия луганчан в УПЛ до этого поединка насчитывала рекордные для клуба семь матчей. Наверняка подопечные Скрипника хотели ее продолжить. Но не сложилось. В первую очередь потому, что гости очень грамотно построили свою игру в обороне, сумев нейтрализовать сильные стороны соперника. В принципе, забей хозяева в первом тайме, может, они и смогли бы рассчитывать на успех. Но не удалось. А вот киевляне сумели выжать максимум из минимума. Рабочий гол на счету Беседина. Кстати, уже 30-й в УПЛ. А победную точку блестящим ударом поставил Сидорчук. В итоге «Динамо» осталось на первом месте, сохранив четырехочковое преимущество над «Шахтером», а вот «Заря», похоже, вклиниться в чемпионские разборки уже не сможет.

Слова тура

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник так прокомментировал поражение своей команды от «Динамо»: «Было бы интересно, если бы мы вышли вперед. Был хороший шанс для этого, когда мы выбежали. В таких матчах решают нюансы, маленькие детали. «Динамо» поздравляю. Но не могу сказать, что с заслуженной победой. Можно сказать, нам дали по носу. Но жизнь не останавливается. У нас все впереди. Есть много матчей, полуфинал Кубка. В таком плане дальше работаем».

Разгром тура

Подобного исхода ничто не предвещало. Скорее наоборот: «Шахтер» хоть и считался фаворитом противостояния с «Десной», но скорее на бумаге. «Горняки» во втором круге явно не блещут, причем даже в матчах против более слабых оппонентов. А вот «Десна» - наоборот, набрала очень приличную форму. В первом тайме была очень конкурентная борьба, с примерно равными шансами на успех, хотя мячом больше владели «горняки». Сложно сказать, как бы завершилась игра, если бы арбитр Пасхал не назначил пенальти в ворота гостей во второй половине первого тайма. А вот во втором тайме «Шахтер» сыграл, как в лучшие времена – быстро, мощно и результативно. По дублю на свой счет записали Тете и Соломон.



ФК Шахтер

Пенальти тура

На 32-й минуте матча «Шахтер» - «Десна» арбитр Пасхал назначил штрафной удар в сторону ворот «Десны». Патрик подал в штрафную площадь, и в борьбе с Имерековым на газоне оказался Кривцов. Пасхал поначалу не увидел никакого криминала в действиях защитника черниговцев. Но после подсказки арбитра ВАР Балакина пошел смотреть эпизод по «телевизору». И на основании увиденного решил назначить пенальти. Хотя повтор так и не позволил четко ответить на вопрос, было ли в том эпизоде нарушение, или нет.

Атака тура

Образцово-показательную атаку на 75-й минуте матча на НСК «Олимпийский» провел «Шахтер». Начал атаку голкипер Трубин зрячей длинной передачей на чужую половину поля, а самое интересное началось в штрафной площади гостей. Тете с места правого вингера отпасовал на Марлоса, который пяткой перевел мяч на Дентиньо, а тот в свою очередь, тоже пяткой, отпасовал на Соломона, который вонзил мяч в сетку ворот Паста.

Регресс тура

Несмотря на смену тренерского курса в «Олимпике», дела в донецком клубе не улучшились. Скорее наоборот. В первом круге дончане под руководством Климовского регулярно набирали очки и могли себе позволить хотя бы афишировать борьбу за еврокубки. Но во втором круге ситуация поменялась. На смену Климовскому пришел Калитвинцев, который, по замыслу клубного руководства, должен стабилизировать игру команды. Увы, экс-тренеру сборной Украины это пока не удается. Под руководством Калитвинцева «Олимпик» провел три матча. И во всех уступил. Последнее по счету поражение – от «Александрии». Как говорят в подобным случаях, поражение по всем статьям.

Сборная тура

Трубин – Додо, Ковалев, Бондаренко, Миколенко - Сидорчук, Соломон, Тете, Костышин - Довбык, Беседин.