Закрывать 18-й тур чемпионата Украины по футболу в Премьер-Лиге в воскресенье 14 марта будут «Александрия» и «Олимпик».
Команды находятся недалеко друг от друга в турнирной таблице, но разделяют их шесть очков. «Александрия» еще надеется на то, чтобы продолжить борьбу за высокое итоговое место в верхней части и для этого ей надо обязательно выигрывать предстоящий матч. А у «Олимпика» даже со сменой главного тренера проигрышная серия достигла уже четырех поединков подряд. Причем после зимнего перерыва новые подопечные Юрия Калитвинцева еще не заработали ни одного очка.
Матч «Александрия» - «Олимпик» пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало игры в 19.30. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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