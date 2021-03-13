Закрывать 18-й тур чемпионата Украины по футболу в Премьер-Лиге в воскресенье 14 марта будут «Александрия» и «Олимпик».

Команды находятся недалеко друг от друга в турнирной таблице, но разделяют их шесть очков. «Александрия» еще надеется на то, чтобы продолжить борьбу за высокое итоговое место в верхней части и для этого ей надо обязательно выигрывать предстоящий матч. А у «Олимпика» даже со сменой главного тренера проигрышная серия достигла уже четырех поединков подряд. Причем после зимнего перерыва новые подопечные Юрия Калитвинцева еще не заработали ни одного очка.

Матч «Александрия» - «Олимпик» пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало игры в 19.30. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.