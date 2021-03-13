18-й тур
Александрия
0 : 0
Олимпик Д
14.03.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Александрия - Олимпик. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура Украинской Премьер-Лиги

  • 13.03.2021 19:35
  • 217 просмотров
  • 0 комментариев
Александрия - Олимпик. Текстовая трансляция матча
© ФК Александрия

Закрывать 18-й тур чемпионата Украины по футболу в Премьер-Лиге в воскресенье 14 марта будут «Александрия» и «Олимпик». 

Команды находятся недалеко друг от друга в турнирной таблице, но разделяют их шесть очков. «Александрия» еще надеется на то, чтобы продолжить борьбу за высокое итоговое место в верхней части и для этого ей надо обязательно выигрывать предстоящий матч. А у «Олимпика» даже со сменой главного тренера проигрышная серия достигла уже четырех поединков подряд. Причем после зимнего перерыва новые подопечные Юрия Калитвинцева еще не заработали ни одного очка.     

Матч «Александрия» - «Олимпик» пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало игры в 19.30. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности