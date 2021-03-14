Украинская Премьер-лига. 18-й тур

Александрия - Олимпик - 1:0

Бондаренко (28)

Ситало (39)

«Александрия»: Панькив, Пашаев, Бондаренко, Дубра, Лучкевич, Банада, Гречишкин, Вантух, Третьяков, Ситало, Устименко

Запас: Билык, Мельник, Бабогло, Стецьков, Мирошниченко, Калюжний, Глоба, Шастал, Новиков

«Олимпик»: Бетим, Лебеденко, Драме, Зотько, Пасич, Завийский, Романовский, Политыло, Альваренга, Таллес, Нкенг

Запас: Чекотун, Снурницын, Векляк, Хамелюк, Чогадзе, Каргбо

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев)

Стадион: «Ника»

44 мин. Угловой у ворот хозяев поля ударом по воротам не завершился.

43 мин. Александрия активнее проводит концовку тайма.

40 мин. Момент! Ситало слету пробил примерно с линии штрафной площади и Бетим вытащил мяч из-под перекладины!

39 мин. Предупрежден Ситало за то, что мешал сопернику выполнить штрафной удар.

36 мин. Олимпик провел быструю контратаку, однако Политыло нарушил правила против Пашаева.

34 мин. Опасно! Лучкевич справа выполнял передачу на дальнюю штангу, где мяч уже ожидал Устименко, но Бетим сумел перехватить эту передачу.

31 мин. Александрия провела еще одну хорошую атаку левым флангом, но без удара по воротам.

28 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 1:0 - Гол забил Валерий Бондаренко. После подачи углового Вантухом выше всех выпрыгнул Бондаренко и головой пробил в сетку ворот.

27 мин. Хозяева поля заработали очередной угловой у ворот Олимпика.

24 мин. Опасно! Лебеденко слева выполнял навес на ворота, мяч ударился сверху о перекладину и вылетел за пределы поля.

23 мин. Третьяков пробил издали прямо в руки Бетима.

20 мин. Альваренга справа выполнил подачу в район вратарской площадки, но Нкенг не сумел пробить головой и защитники мяч выбили в поле.

17 мин. Опасно! После подачи углового Ситало опередил Бетима и головой пробил выше ворот.

16 мин. Романовский пробил по воротам Александрии, но неточно.

12 мин. Небольшое игровое преимущество у хозяев поля. Они чаще атакуют и острее.

9 мин. Опасно! Лучкевич слева ворвался в штрафную площадь соперников, обыграл защитника, но пробить по воротам ему не дали.

7 мин. Обе команды стараются идти вперед большими силами и на атаку одних, другие отвечают своей.

4 мин. Гости тоже организовали затяжную атаку, но до удара по воротам дело не дошло.

2 мин. После подачи углового Банада пробил головой выше ворот.

1 мин. Александрия сразу пошла в атаку и заработала угловой у ворот Олимпика.

Хозяева поля играют в желтых футболках и черных трусах, гости - в белой форме.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

Закрывать 18-й тур чемпионата Украины по футболу в Премьер-Лиге в воскресенье 14 марта будут «Александрия» и «Олимпик».

Команды находятся недалеко друг от друга в турнирной таблице, но разделяют их шесть очков. «Александрия» еще надеется на то, чтобы продолжить борьбу за высокое итоговое место в верхней части и для этого ей надо обязательно выигрывать предстоящий матч. А у «Олимпика» даже со сменой главного тренера проигрышная серия достигла уже четырех поединков подряд. Причем после зимнего перерыва новые подопечные Юрия Калитвинцева еще не заработали ни одного очка.

Матч «Александрия» - «Олимпик» пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало игры в 19.30. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.