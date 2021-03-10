Биелла. Стаховский проиграл в первом круге второму сеяному

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№197 ATP) проиграл стартовый поединок на челленджере в итальянской Биелле.
В матче первого круга Сергей уступил второму сеяному Андреасу Сеппи из Италии (№107 ATP).
Биелла. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Андреас Сеппи (Италия) – 2:6, 4:6
Сеппи в следующем раунде сразится против Тристан Ламазина из Франции (№251 ATP).
Ранее свой матч первого круга выиграл Илья Марченко.
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Источник — Sport.ua
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