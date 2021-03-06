Кубок Дэвиса. Украина – Израиль – 2:2. Текстовая трансляция LIVE

5 и 6 марта в рамках Первой Мировой группы Кубка Дэвиса пройдет матчевая встреча сборных Украины и Израиля.

В пятницу будут сыграны два одиночных матча, в субботу – парная встреча и еще две одиночки, если потребуется.

Результаты матчей первого игрового дня

Илья Марченко – Даниэль Цукерман – 1:6, 6:3, 6:2

Сергей Стаховский – Эдан Лешем – 3:6, 6:3, 2:6

Расписание и результаты матчей второго игрового дня

11:30 Сергей Стаховский / Денис Молчанов – Йонатан Эрлих / Даниэль Цукерман – 4:6, 6:4, 3:6

14:20 Илья Марченко – Эдан Лешем – 6:3, 6:2

16:15 Сергей Стаховский – Ишай Олиэль – 6:4, 0:0 (идет второй сет)

Украина – Израиль – 2:2

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матчей.

16:47. Прием Олиэля улетает за заднюю линию. До общей победы в противостоянии осталось выиграть одну партию.

16:44. 15:0, 30:0. Тройной сетпоинт!

16:42. Получилась передышка на приеме, Олиэль легко защищает подачу.

16:39. 5:3, один гейм до победы в стартовой партии.

16:38. 40:15, близок к пятому очку второй номер нашей команды.

16:35. И все же много украинец ошибается в простых ситуациях.

16:33. Зацепился Сергей на приеме второй раз. По 30.

16:31. Стаховский, видимо, после брейка решил сконцентрироваться на своих геймах, пока что получается. Продолжаем вести в счете.

16:28. А теперь Ишай легко защащиет свою подачу.

16:26. Пошла подача у Сергея, это 3:1.

16:26. В одном из розыгрышей классный твинер исполнил Стаховский, но Олиэлю помог трос.

16:24. В третьем гейме Сергей сделал несколько невынужденных ошибок, израильтянин берет первое очко.

16:20. Эйс на геймболе и 2:0.

16:19. На своей подаче пока что тоже все очень хорошо.

16:16. Очень легко Стаховский выигрывает первое очко.

16:15. Сергей сразу же обозначил свои планы на победу. 0:40 на подаче израильтянина.

16:12. Теннисисты на разминке, подавать будет Олиэль.

16:05. А вот это неожиданно, в команде Израиля замена на последний матч. Вместо Даниэля Цукермана, который отлично показал себя в этом противостоянии, сыграет Ишай Олиэль.

15:46. Финальная встреча начнется через 20 минут.

15:45. Но со второго все закончено. Мы сравниваем счет.

15:42. 15:0, 30:0, тройной матчбол! Первый матчпоинт отыграл израильтянини.

15:41. Марченко будет подавать на победу новыми мячами.

15:39. По 15 на подаче теннисиста из Израиля. Двойной геймбол, не хочет разгрома Лешем.

15:38. Выигрывает пятое очко украинец. Он будет принимать на матч.

15:37. Но не все так просто, 40:40.

15:34. 30:0 в шестом гейме на подаче украинца. Пока уверенно идем к победе.

15:31. Похоже, Лешем все-таки возьмет один гейм во втором сете. Так и есть.

15:29. С помощью троса, но берет четвертое очко наш первый номер.

15:27. Отыгран. И уже геймбол у Ильи.

15:26. Двойной брейкпоинт для Лешема.

15:24. А вот и 0:30 на подаче Марченко.

15:22. Продолжается доминация украинского теннисиста, двойной брейкпоинт у него, и счет становится 3:0.

15:19. 2:0 повел Марченко, этот факт не может не радовать.

15:17. 40:15 на подаче Ильи. Это первый матч, в котором для нас все складывается хорошо.

15:14. Ранний брейк во втором сете – это то, что нужно.

15:12. Лешем на старте второго сета имеет проблемы на своей подаче. А вот и первый брейкпоинт для Марченко.

15:08. Первый сет наш!

15:06. По 15. 30:15. Двойной сетбол! Разыгрался Илья, а соперник ошибся.

15:05. Отличный розыгрыш от украинца, сейчас он будет подавать на сет.

15:04. Есть скрытый сетбол! И вторая подача Эдана.

15:02. 0:30 на подаче Лешема, нужно пользоваться шансом.

14:59. Седьмой гейм уверенно за нами.

14:57. Лучше выгляди Илья, еще бы ошибок немного меньше.

14:55. Эдан сравниваем счет, 3:3 в первом сете. В каждом матче равная борьба.

14:51. Хорошо подает Марченко и впервые начинает лидировать в счете.

14:48. Снова брейкпоинт, на этот раз Лешем ошибся сам.

14:47. По 30 на приеме.

14:45. В 2017-м Илья в матче Кубка Дэвиса обыграл этого соперника со счетом 6:1, 6:3

14:43. Берет первое очко Марченко, матч обещает быть очень упорным.

14:39. И все же 0:2.

14:37. Четверный брейкпоинт, пора бы уже забирать очко. Обратный кросс Марченко в сетку и снова ровно на подаче Лешема.

14:37. Илья завязывает шнурки во время небольшой паузы, Андрей Медведем ему что-то подсказывает.

14:36. Уже два падения было в этом матче, что интересно, практически в одном месте. Падали оба, обошлось без повреждений.

14:35. Был и второй брейкпоинт, но пока без результата.

14:33. Несколько неточных действий от Эдана, у нас брейкпоинт.

14:31. На приеме Марченко пока отлично себя показывает, по 30.

14:29. Еще один шанс для израильтянина, на этот раз он им пользуется.

14:27. Две отличные подачи помогают Илье отыграться.

14:25. Есть проблемы в начале матча, 15:40.

14:20. Марченко будет подавать первым.

14:17. Теннисисты выходят на корт, скоро начнется четвертый матч противостояния. Нам нужно побеждать.

14:00. Статистика парного матча, Илья Марченко начнет через 15 минут.

13:42. Все, это проигрыш. Мы в очень плохом положении. После трех матчей 1:2 уступаем.

13:41. А вот и матчбол для Израиля.

13:39. Отличный прием Молчанова и снова шанс на брейк. И вновь Цукерман у сетки не прощает.

13:38. Ух, повезло немного. Аут и брейкпоинт для нас! Но нет, 40:40.

13:37. По 30.

13:37. По 15 в начале гейма.

13:35. Берем третье очко в финальной партии, но дальше отступать некуда.

13:31. Пятое очко зарабатывает команда Израиля, ситуация критическая.

13:28. Уверенно берем свою подачу, но нужно цепляться на приеме.

13:25. 1:4 проигрываем, ситуация как во вчерашнем одиночном матче Сергей Стаховского

13:23. Денис Молчанов уже срывает злость на ракетке.

13:22. И еще один брейкпоинт у израильтян, во время которой мы подаем двойную.

13:20. Брейкпоинт на подаче украинцев. 40:40.

13:17. Больше у сборной Израиля, они берут этот гейм.

13:15. У нас брейкпоинт на подаче Цукермана. Не реализован.

13:13. 0:30 на подаче команды Израиля.

13:12. Сравниваем счет в борьбе.

13:08. Сборная Израиля берет первое очко. Илья Марченко пошел готовиться ко второму матчу.

13:04. Начинается финальный сет.

13:00. Третий сетбол у нашей команды, наконец-то он приносит успех! Ждем третью партию.

12:59. Эрлих не позволил сравнять счет по сетам. Снова ровно.

12:57. Соперники ответили чем-то похожим, не разобрались, кто будет пробивать. Второй сетбол у нас.

12:57. Да уж, Молчанов во время розыгрыша попал мячом в Стаховского...

12:55. Не получилось реализовать. Четвертый брейкпоинт израильтян. Отыгран!

12:54. Снова счет ровно. Есть первый сетбол!

12:53. Неудачно подставил ракетку Стаховский, третий брейкпоинт для израильтян.

12:52. Один отыгран, второй тоже!

12:51. Эх, 15:40 и два брейкпоинта для соперников.

12:49. Подает Денис Молчанов. Пока что он лучше смотрится в нашей паре.

12:48. На приеме завершить партию не удалось, теперь вся надежда на свою подачу.

12:45. С 0:30 выигрываем четыре розыгрыша подряд. Это пятое очко.

12:42. Пока ведем, нужно хорошо подавать и сравнивать счет по партиям.

12:41. Стаховский попытался сделать Цукерману блокшот ракеткой, но не получилось.

12:38. А мы чем хуже? Молниеносно защищаем свою подачу.

12:35. Очень легко сборная Израиля сокращает отставание, но мы все еще впереди.

12:33. Даже два брейкпоинта пришлось отыграть украинцам. Есть третье очко во втором сете.

12:29. Буквально расстреляли украинцы капитана сборной Израиля у сетки. Но потом две ошибки, у израильтян брейкоинт.

12:27. Цукерман ошибается, и мы ведем с брейком!

12:26. Немного неожиданно, но у нас тройной брекйкпоинт. Нужна реализация!

12:23. Сравниваем, но пока что все не очень получается. Эрлих уже несколько раз коснулся ракеткой сетки.

12:20. Первый гейм второго сета снова ушел в копилку наших соперников.

12:16. Со счета 30:0 проигрываем четыре очка подряд. Первый сет за сборной Израиля.

12:14. Йонатан даже в 43 показывает отличную реакцию.

12:11. Эрлих отвечает той же монетой, теперь нужно быть осторожными.

12:08. Быстро сравниваем, Денис очень хорошо подавал на этот раз.

12:04. Нет, все же не удалось.

12:03. Украинцы отыгрывают тройной геймбол израильтян. Поборемся за гейм?

12:00. Немного нервов в начале гейма, но сравниваем 3:3.

11:57. Поборолись украинцы на приеме, но оппоненты впервые в матче выходят вперед.

11:53. Со второй попытки сравнивают счет представители Израиля.

11:52. Первый брейкпоинт у наших соперников, но помогает подача.

11:49. А теперь израильтане берут первое очко, хорошо отподавал Цукерман.

11:46. Украинцы на подаче отыграли уверенно.

11:44. И все же берем первое очко. Далее подает Сергей.

11:41. И у нас сразу же брейкпоинт. Но Стаховский принимает в аут.

11:38. Парный матч начался, Эрлих подает.

11:38. Напомним, что для общей победы нужно выиграть 3 матча. После первого игрового дня ничья 1:1.

11:35. Теннисисты уже разминаются.

11:07. Как и ожидалось, в паре у нас сыграют Сергей Стаховский и Денис Молчанов. У Израиля также есть изменение, не сыграет Олиэль, вместо него Цукерман.

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19:21. Тройной матчбол и 1:1 по матчам после первого игрового дня.

Статистика матча

19:19. Эдан будет подавать на матч.

19:18. Отыгран, но если ли шансы на камбэк?

19:17. А вот и матчбол у Лешема.

19:13. Но в шестом гейме украинцу удается отыграть тройной геймбол соперника. И все же гейм проигран.

19:12. Эдан потихоньку движется к победе в матче, Стаховскому тяжело добавить.

19:07. Что-то неважно выглядит Стаховский в финальной партии, тройной брейкпоинт у соперника. И он реализован.

19:05. Поймал кураж первый номер сборной Израиля, уже 3:1 в его пользу.

19:02. Да уж, делает ранний брейк Лешем. По такой игре это очень неприятно.

19:00. У Сергея небольшие проблемы, 0:30 на подаче.

18:59. Израильтянин учень уверенно сравнивает счет. Четыре очка подряд выиграл.

18:56. В начале третьей партии уже Лешем зарабатывает брейкпоинт, но Сергей отыгрывает.

18:51. Отлично! Счет по партиям сравнялся.

18:50. Сейчас еще и второй брейк будет, это было бы неплохо, чтобы в третьем сете подавать первым.

18:48. И все это закрепить уверенной подачей. Локальная миссия выполнена, 5:3.

18:45. Еще один брейкпоинт для Сергея. Вторая подача израильтянина и не очень хороший его выход к сетке с последовавшим ударом в ноги от украинца! Ведем 4:3.

18:43. Но Эдан отыгрывает. А был отличный шанс.

18:42. Есть двойной брейкпоинт!

18:40. Лешем начинает с 0:30, это уже интересно.

18:39. Сравнивает счет по геймам Стаховский, пора бы уже и брейкануть.

18:35. 30:30 на приеме, нужно постараться. Но не в этот раз.

18:32. А вот и отличный гейм от Сергея, выигранный вчистую.

18:31. Пока что не видно эмоций Стаховского, часто они помогают ему побеждать.

18:30. Лешем продолжает хорошо подавать и зарабатывает еще одно очко. Возможно, после перехода что-то поменяется.

18:26. Все же берет первое очко Стаховский во втором сете, счет равный.

18:25. А вот с такой футболкой Сергей пришел на матчи.



Фото: Большой теннис Украины

18:23. Затянулся и гейм на подече Стаховского, 40:40.

18:20. Забирает Эдан первый гейм, но уже есть борьба на его подаче.

18:19. Ух, было близко к брейкпоинту, но Лешем угодил в линию рискованным ударом справа

18:17. 30:30 в первом гейме второго сета.

18:14. Ошибка с форхенда по ширине и Сергей, как и Илья, проигрывает первую партию своего матча.

18:13. 0:40 на подаче украинца, близок к проигрышу первого сета.

18:09. Лешем продолжает держать высокий уровень игры, никак не может дойти до брейкпоинтов украинец.

18:06. Снова легко берет подачу Стаховский, но нужен обратный брейк.

18:04. Все же защищает подачу Эдан, это 4:2 в его пользу.

18:02. Но на подаче Лешема некоторые розыгрыши затягиваются. 30:30.

18:00. Рисунок матча очень отличается от того, что было в первом поединке игрового дня.

17:59. Начинает немного гонять своего соперника Стаховский, сбивая темп игры. Это дает результат.

17:57. На приеме пока не получается, израильтянин играет лучше.

17:55. У Эдана брейкпоинт, а Сергей подает двойную.

17:53. Небольшие проблемы испытывает Стаховский в третьем гейме, 40:40.

17:49. Теннисист из Израиля отвечает взаимностью, подача у него также неплохая.

17:46. Очень уверенно начал украинец, без шансов для Лешема.

17:45. Сергей на подаче.

17:37. Стаховский и его соперник уже на корте, скоро начнется.

17:17. Есть первая победа, ожидаем следующий матч с участием Сергея Стаховского.

17:13. Немного пообщался с судьей на вышке Марченко, после чего реализовал второй матчпоинт! Статистика матча ниже

17:11. Эх, немного не хватило, не сумел правильно подставить ракетку Марченко.

17:10. Нет, показалось, есть матчбол!

17:09. Тааак, у Цукермана брейкпоинт. Снова интрига?

17:07. Не сдается Даниэль, по 15 и по 30.

17:05. С приемом небольшие проблемы, будет подавать на матч Илья.

17:02. Цукерман по инерции выходит к сетке, но ловить ему там больше нечего.

17:00. 30:0 в шестом гейме.

16:58. Ожидаемо стало легче, снова берет подачу соперника украинец. Всего два гейма до победы.

16:54. Немного упал уровень тенниса, Марченко два геймбола не реализовал из-за невынужденных ошибок. И только с третьей попытки удалось, помогла мощная подача.

16:51. При счете 30:30 трос отдал долг за первый сет. Геймбол

16:48. Важнейший гейм третьего сета, который обязательно нужно брать. Дальше будет легче.

16:45. Цукерману уже совсем не сладко, 30:40 на его подаче. И Марченко повел с брейком!

16:42. Под ноль взял свою подачу украинец, так держать!

16:40. Нашел Илья противоядие против выходов Даниэля к сетке, обводящие все лучше. Цукерман после своих ошибок уже начинает злиться, пытаясь завести.

16:38. И все же Цукерман защищает свою подачу.

16:36. И со старта Илья зарабатывает брейкпоинт.

16:35. Даниэль, получив скрытую баранку во второй партии, выглядит растерянным.

16:32. Прорвалась подача, эйсом закрывает сет Илья!

16:29. Цукерман ошибся при ударе с бэкхенда и Марченко уже будет подавать на партию!

16:28. Ситуация кардинально изменилась, что и говорить. Двойной скрытый сетбол.

16:27. Прошел укороченный, раньше израильтянин успевал.

16:24. Вновь берет свою подачу Марченко. Четыре подряд гейма выиграл Илья.

16:21. Загонял в одном из розыгрышей соперника украинец, Цукерману пришлось спасаться твинером, но очень неудачно.

16:20. Ошибка Даниэля по длине и счет равный!

16:19. Реализовать не удалось, но будет еще один.

16:17. По 30 на подаче Цукермана. Брейкпоинт!

16:13. Немного уверенности появилось у Ильи и он впервые берет два гейма подряд. Команда внимательно следит за ходом матча.

16:10. Со второй попытки удалось. Даниэль вышел к сетке, но Илья все же сумел обвести его.

16:09. Серия ошибок от Цукермана и у нас двойной брейкпоинт.

16:05. 0:3. Уверенно идем к первому поражению.

16:04. Идет борьба на подаче Марченко, но Даниэль никак не хочет отдавать хотя бы гейм.

15:59. Судя по всему, камбэка ждать не стоит. Цукерман держит планку высоко. А Илья продолжает ошибаться.

15:58. На геймболе соперника Илья ошибается с бэкхенда и бросает со злости ракетку.

15:56. Но Даниэль отыгрывает.

15:54. Ровно и брейкпоинт для нас.

15:54. Двойной геймбол у израильтянина.

15:51. Пока что Марченко не справляется давлением.

15:49. И сразу тройной берйкпоинт у Цукермана на старте второй партии. Двойная и 0:1.

15:46. Не смог вернуть подачу Марченко, первый сет украинец проиграл.

15:46. Илья пошел к сетке, но Даниэль его переиграл. Сетбол.

15:45. Разволновался немного израильтянин, а украинец стал более стабильным. Был первый брейкпоинт для Марченко, но Цукерман отыграл.

15:40. У Марченко первый геймбол в матче. Цукерман ошибся, есть первое очко.

15:39. 30:30 в шестом гейме, очень волнительно.

15:36. Илья получил подсказки от Андрея Медведева, посмотрим, как это отобразиться на его игре.

15:35. Явно не такого начала матча мы ожидали. Пока все не очень радужно. 0:5

15:31. Брейкпоинт для израильтянина и он снова его реализовал. Ошибка Ильи при игре с полулета.

15:30. 40:40, но Марченко заиграл веселее.

15:27. Даже трос и тот за Цукермана играет.

15:26. 0:3. Более мобильным пока что выглядит израильтянин, практически не ошибается и выдавливает украинца за заднюю линию, завершая сам, или заставляя рисковать и ошибаться.

15:23. Первый Илья отыграл эйсом, но на втором ошибся по длине.

15:22. Двойной брейкпоинт у Цукермана на приеме.

15:18. Даниэль уверенно берет первый гейм, Илья пока полностью не вошел в игру.

15:14. Первым подает Цукерман.

15:11. Илья Марченко и Даниэль Цукерман уже разминаются.

15:10. Прямая видеотрансляция матча доступна здесь.

15:04. Звучат национальные гимны Израиля и Украины.

15:02. Все готово к началу, проходит представление участников матча.

14:40. До старта матчей осталось менее получаса.

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Встреча пройдет на закрытом хардовом корте клуба «Marina Tennis Club» в селе Погребы Киевской области (3 км от Киева). Матчи будут сыграны без зрителей.

Победитель встречи с огромной доле вероятности проведет еще один стыковой матч за право сыграть в квалификационном раунде Финала Кубка Дэвиса. Проигравшая команда отправится в плей-офф Первой Мировой группы.