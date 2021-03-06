Кубок Дэвиса. Украина – Израиль – 2:2. Текстовая трансляция LIVE

5 и 6 марта в рамках Первой Мировой группы Кубка Дэвиса пройдет матчевая встреча сборных Украины и Израиля.
В пятницу будут сыграны два одиночных матча, в субботу – парная встреча и еще две одиночки, если потребуется.
Результаты матчей первого игрового дня
Илья Марченко – Даниэль Цукерман – 1:6, 6:3, 6:2
Сергей Стаховский – Эдан Лешем – 3:6, 6:3, 2:6
Расписание и результаты матчей второго игрового дня
11:30 Сергей Стаховский / Денис Молчанов – Йонатан Эрлих / Даниэль Цукерман – 4:6, 6:4, 3:6
14:20 Илья Марченко – Эдан Лешем – 6:3, 6:2
16:15 Сергей Стаховский – Ишай Олиэль – 6:4, 0:0 (идет второй сет)
Украина – Израиль – 2:2
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матчей.
16:47. Прием Олиэля улетает за заднюю линию. До общей победы в противостоянии осталось выиграть одну партию.
16:44. 15:0, 30:0. Тройной сетпоинт!
16:42. Получилась передышка на приеме, Олиэль легко защищает подачу.
16:39. 5:3, один гейм до победы в стартовой партии.
16:38. 40:15, близок к пятому очку второй номер нашей команды.
16:35. И все же много украинец ошибается в простых ситуациях.
16:33. Зацепился Сергей на приеме второй раз. По 30.
16:31. Стаховский, видимо, после брейка решил сконцентрироваться на своих геймах, пока что получается. Продолжаем вести в счете.
16:28. А теперь Ишай легко защащиет свою подачу.
16:26. Пошла подача у Сергея, это 3:1.
16:26. В одном из розыгрышей классный твинер исполнил Стаховский, но Олиэлю помог трос.
16:24. В третьем гейме Сергей сделал несколько невынужденных ошибок, израильтянин берет первое очко.
16:20. Эйс на геймболе и 2:0.
16:19. На своей подаче пока что тоже все очень хорошо.
16:16. Очень легко Стаховский выигрывает первое очко.
16:15. Сергей сразу же обозначил свои планы на победу. 0:40 на подаче израильтянина.
16:12. Теннисисты на разминке, подавать будет Олиэль.
16:05. А вот это неожиданно, в команде Израиля замена на последний матч. Вместо Даниэля Цукермана, который отлично показал себя в этом противостоянии, сыграет Ишай Олиэль.
15:46. Финальная встреча начнется через 20 минут.
15:45. Но со второго все закончено. Мы сравниваем счет.
15:42. 15:0, 30:0, тройной матчбол! Первый матчпоинт отыграл израильтянини.
15:41. Марченко будет подавать на победу новыми мячами.
15:39. По 15 на подаче теннисиста из Израиля. Двойной геймбол, не хочет разгрома Лешем.
15:38. Выигрывает пятое очко украинец. Он будет принимать на матч.
15:37. Но не все так просто, 40:40.
15:34. 30:0 в шестом гейме на подаче украинца. Пока уверенно идем к победе.
15:31. Похоже, Лешем все-таки возьмет один гейм во втором сете. Так и есть.
15:29. С помощью троса, но берет четвертое очко наш первый номер.
15:27. Отыгран. И уже геймбол у Ильи.
15:26. Двойной брейкпоинт для Лешема.
15:24. А вот и 0:30 на подаче Марченко.
15:22. Продолжается доминация украинского теннисиста, двойной брейкпоинт у него, и счет становится 3:0.
15:19. 2:0 повел Марченко, этот факт не может не радовать.
15:17. 40:15 на подаче Ильи. Это первый матч, в котором для нас все складывается хорошо.
15:14. Ранний брейк во втором сете – это то, что нужно.
15:12. Лешем на старте второго сета имеет проблемы на своей подаче. А вот и первый брейкпоинт для Марченко.
15:08. Первый сет наш!
15:06. По 15. 30:15. Двойной сетбол! Разыгрался Илья, а соперник ошибся.
15:05. Отличный розыгрыш от украинца, сейчас он будет подавать на сет.
15:04. Есть скрытый сетбол! И вторая подача Эдана.
15:02. 0:30 на подаче Лешема, нужно пользоваться шансом.
14:59. Седьмой гейм уверенно за нами.
14:57. Лучше выгляди Илья, еще бы ошибок немного меньше.
14:55. Эдан сравниваем счет, 3:3 в первом сете. В каждом матче равная борьба.
14:51. Хорошо подает Марченко и впервые начинает лидировать в счете.
14:48. Снова брейкпоинт, на этот раз Лешем ошибся сам.
14:47. По 30 на приеме.
14:45. В 2017-м Илья в матче Кубка Дэвиса обыграл этого соперника со счетом 6:1, 6:3
14:43. Берет первое очко Марченко, матч обещает быть очень упорным.
14:39. И все же 0:2.
14:37. Четверный брейкпоинт, пора бы уже забирать очко. Обратный кросс Марченко в сетку и снова ровно на подаче Лешема.
14:37. Илья завязывает шнурки во время небольшой паузы, Андрей Медведем ему что-то подсказывает.
14:36. Уже два падения было в этом матче, что интересно, практически в одном месте. Падали оба, обошлось без повреждений.
14:35. Был и второй брейкпоинт, но пока без результата.
14:33. Несколько неточных действий от Эдана, у нас брейкпоинт.
14:31. На приеме Марченко пока отлично себя показывает, по 30.
14:29. Еще один шанс для израильтянина, на этот раз он им пользуется.
14:27. Две отличные подачи помогают Илье отыграться.
14:25. Есть проблемы в начале матча, 15:40.
14:20. Марченко будет подавать первым.
14:17. Теннисисты выходят на корт, скоро начнется четвертый матч противостояния. Нам нужно побеждать.
14:00. Статистика парного матча, Илья Марченко начнет через 15 минут.
13:42. Все, это проигрыш. Мы в очень плохом положении. После трех матчей 1:2 уступаем.
13:41. А вот и матчбол для Израиля.
13:39. Отличный прием Молчанова и снова шанс на брейк. И вновь Цукерман у сетки не прощает.
13:38. Ух, повезло немного. Аут и брейкпоинт для нас! Но нет, 40:40.
13:37. По 30.
13:37. По 15 в начале гейма.
13:35. Берем третье очко в финальной партии, но дальше отступать некуда.
13:31. Пятое очко зарабатывает команда Израиля, ситуация критическая.
13:28. Уверенно берем свою подачу, но нужно цепляться на приеме.
13:25. 1:4 проигрываем, ситуация как во вчерашнем одиночном матче Сергей Стаховского
13:23. Денис Молчанов уже срывает злость на ракетке.
13:22. И еще один брейкпоинт у израильтян, во время которой мы подаем двойную.
13:20. Брейкпоинт на подаче украинцев. 40:40.
13:17. Больше у сборной Израиля, они берут этот гейм.
13:15. У нас брейкпоинт на подаче Цукермана. Не реализован.
13:13. 0:30 на подаче команды Израиля.
13:12. Сравниваем счет в борьбе.
13:08. Сборная Израиля берет первое очко. Илья Марченко пошел готовиться ко второму матчу.
13:04. Начинается финальный сет.
13:00. Третий сетбол у нашей команды, наконец-то он приносит успех! Ждем третью партию.
12:59. Эрлих не позволил сравнять счет по сетам. Снова ровно.
12:57. Соперники ответили чем-то похожим, не разобрались, кто будет пробивать. Второй сетбол у нас.
12:57. Да уж, Молчанов во время розыгрыша попал мячом в Стаховского...
12:55. Не получилось реализовать. Четвертый брейкпоинт израильтян. Отыгран!
12:54. Снова счет ровно. Есть первый сетбол!
12:53. Неудачно подставил ракетку Стаховский, третий брейкпоинт для израильтян.
12:52. Один отыгран, второй тоже!
12:51. Эх, 15:40 и два брейкпоинта для соперников.
12:49. Подает Денис Молчанов. Пока что он лучше смотрится в нашей паре.
12:48. На приеме завершить партию не удалось, теперь вся надежда на свою подачу.
12:45. С 0:30 выигрываем четыре розыгрыша подряд. Это пятое очко.
12:42. Пока ведем, нужно хорошо подавать и сравнивать счет по партиям.
12:41. Стаховский попытался сделать Цукерману блокшот ракеткой, но не получилось.
12:38. А мы чем хуже? Молниеносно защищаем свою подачу.
12:35. Очень легко сборная Израиля сокращает отставание, но мы все еще впереди.
12:33. Даже два брейкпоинта пришлось отыграть украинцам. Есть третье очко во втором сете.
12:29. Буквально расстреляли украинцы капитана сборной Израиля у сетки. Но потом две ошибки, у израильтян брейкоинт.
12:27. Цукерман ошибается, и мы ведем с брейком!
12:26. Немного неожиданно, но у нас тройной брекйкпоинт. Нужна реализация!
12:23. Сравниваем, но пока что все не очень получается. Эрлих уже несколько раз коснулся ракеткой сетки.
12:20. Первый гейм второго сета снова ушел в копилку наших соперников.
12:16. Со счета 30:0 проигрываем четыре очка подряд. Первый сет за сборной Израиля.
12:14. Йонатан даже в 43 показывает отличную реакцию.
12:11. Эрлих отвечает той же монетой, теперь нужно быть осторожными.
12:08. Быстро сравниваем, Денис очень хорошо подавал на этот раз.
12:04. Нет, все же не удалось.
12:03. Украинцы отыгрывают тройной геймбол израильтян. Поборемся за гейм?
12:00. Немного нервов в начале гейма, но сравниваем 3:3.
11:57. Поборолись украинцы на приеме, но оппоненты впервые в матче выходят вперед.
11:53. Со второй попытки сравнивают счет представители Израиля.
11:52. Первый брейкпоинт у наших соперников, но помогает подача.
11:49. А теперь израильтане берут первое очко, хорошо отподавал Цукерман.
11:46. Украинцы на подаче отыграли уверенно.
11:44. И все же берем первое очко. Далее подает Сергей.
11:41. И у нас сразу же брейкпоинт. Но Стаховский принимает в аут.
11:38. Парный матч начался, Эрлих подает.
11:38. Напомним, что для общей победы нужно выиграть 3 матча. После первого игрового дня ничья 1:1.
11:35. Теннисисты уже разминаются.
11:07. Как и ожидалось, в паре у нас сыграют Сергей Стаховский и Денис Молчанов. У Израиля также есть изменение, не сыграет Олиэль, вместо него Цукерман.
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19:21. Тройной матчбол и 1:1 по матчам после первого игрового дня.
Статистика матча
19:19. Эдан будет подавать на матч.
19:18. Отыгран, но если ли шансы на камбэк?
19:17. А вот и матчбол у Лешема.
19:13. Но в шестом гейме украинцу удается отыграть тройной геймбол соперника. И все же гейм проигран.
19:12. Эдан потихоньку движется к победе в матче, Стаховскому тяжело добавить.
19:07. Что-то неважно выглядит Стаховский в финальной партии, тройной брейкпоинт у соперника. И он реализован.
19:05. Поймал кураж первый номер сборной Израиля, уже 3:1 в его пользу.
19:02. Да уж, делает ранний брейк Лешем. По такой игре это очень неприятно.
19:00. У Сергея небольшие проблемы, 0:30 на подаче.
18:59. Израильтянин учень уверенно сравнивает счет. Четыре очка подряд выиграл.
18:56. В начале третьей партии уже Лешем зарабатывает брейкпоинт, но Сергей отыгрывает.
18:51. Отлично! Счет по партиям сравнялся.
18:50. Сейчас еще и второй брейк будет, это было бы неплохо, чтобы в третьем сете подавать первым.
18:48. И все это закрепить уверенной подачей. Локальная миссия выполнена, 5:3.
18:45. Еще один брейкпоинт для Сергея. Вторая подача израильтянина и не очень хороший его выход к сетке с последовавшим ударом в ноги от украинца! Ведем 4:3.
18:43. Но Эдан отыгрывает. А был отличный шанс.
18:42. Есть двойной брейкпоинт!
18:40. Лешем начинает с 0:30, это уже интересно.
18:39. Сравнивает счет по геймам Стаховский, пора бы уже и брейкануть.
18:35. 30:30 на приеме, нужно постараться. Но не в этот раз.
18:32. А вот и отличный гейм от Сергея, выигранный вчистую.
18:31. Пока что не видно эмоций Стаховского, часто они помогают ему побеждать.
18:30. Лешем продолжает хорошо подавать и зарабатывает еще одно очко. Возможно, после перехода что-то поменяется.
18:26. Все же берет первое очко Стаховский во втором сете, счет равный.
18:25. А вот с такой футболкой Сергей пришел на матчи.
Фото: Большой теннис Украины
18:23. Затянулся и гейм на подече Стаховского, 40:40.
18:20. Забирает Эдан первый гейм, но уже есть борьба на его подаче.
18:19. Ух, было близко к брейкпоинту, но Лешем угодил в линию рискованным ударом справа
18:17. 30:30 в первом гейме второго сета.
18:14. Ошибка с форхенда по ширине и Сергей, как и Илья, проигрывает первую партию своего матча.
18:13. 0:40 на подаче украинца, близок к проигрышу первого сета.
18:09. Лешем продолжает держать высокий уровень игры, никак не может дойти до брейкпоинтов украинец.
18:06. Снова легко берет подачу Стаховский, но нужен обратный брейк.
18:04. Все же защищает подачу Эдан, это 4:2 в его пользу.
18:02. Но на подаче Лешема некоторые розыгрыши затягиваются. 30:30.
18:00. Рисунок матча очень отличается от того, что было в первом поединке игрового дня.
17:59. Начинает немного гонять своего соперника Стаховский, сбивая темп игры. Это дает результат.
17:57. На приеме пока не получается, израильтянин играет лучше.
17:55. У Эдана брейкпоинт, а Сергей подает двойную.
17:53. Небольшие проблемы испытывает Стаховский в третьем гейме, 40:40.
17:49. Теннисист из Израиля отвечает взаимностью, подача у него также неплохая.
17:46. Очень уверенно начал украинец, без шансов для Лешема.
17:45. Сергей на подаче.
17:37. Стаховский и его соперник уже на корте, скоро начнется.
17:17. Есть первая победа, ожидаем следующий матч с участием Сергея Стаховского.
17:13. Немного пообщался с судьей на вышке Марченко, после чего реализовал второй матчпоинт! Статистика матча ниже
17:11. Эх, немного не хватило, не сумел правильно подставить ракетку Марченко.
17:10. Нет, показалось, есть матчбол!
17:09. Тааак, у Цукермана брейкпоинт. Снова интрига?
17:07. Не сдается Даниэль, по 15 и по 30.
17:05. С приемом небольшие проблемы, будет подавать на матч Илья.
17:02. Цукерман по инерции выходит к сетке, но ловить ему там больше нечего.
17:00. 30:0 в шестом гейме.
16:58. Ожидаемо стало легче, снова берет подачу соперника украинец. Всего два гейма до победы.
16:54. Немного упал уровень тенниса, Марченко два геймбола не реализовал из-за невынужденных ошибок. И только с третьей попытки удалось, помогла мощная подача.
16:51. При счете 30:30 трос отдал долг за первый сет. Геймбол
16:48. Важнейший гейм третьего сета, который обязательно нужно брать. Дальше будет легче.
16:45. Цукерману уже совсем не сладко, 30:40 на его подаче. И Марченко повел с брейком!
16:42. Под ноль взял свою подачу украинец, так держать!
16:40. Нашел Илья противоядие против выходов Даниэля к сетке, обводящие все лучше. Цукерман после своих ошибок уже начинает злиться, пытаясь завести.
16:38. И все же Цукерман защищает свою подачу.
16:36. И со старта Илья зарабатывает брейкпоинт.
16:35. Даниэль, получив скрытую баранку во второй партии, выглядит растерянным.
16:32. Прорвалась подача, эйсом закрывает сет Илья!
16:29. Цукерман ошибся при ударе с бэкхенда и Марченко уже будет подавать на партию!
16:28. Ситуация кардинально изменилась, что и говорить. Двойной скрытый сетбол.
16:27. Прошел укороченный, раньше израильтянин успевал.
16:24. Вновь берет свою подачу Марченко. Четыре подряд гейма выиграл Илья.
16:21. Загонял в одном из розыгрышей соперника украинец, Цукерману пришлось спасаться твинером, но очень неудачно.
16:20. Ошибка Даниэля по длине и счет равный!
16:19. Реализовать не удалось, но будет еще один.
16:17. По 30 на подаче Цукермана. Брейкпоинт!
16:13. Немного уверенности появилось у Ильи и он впервые берет два гейма подряд. Команда внимательно следит за ходом матча.
16:10. Со второй попытки удалось. Даниэль вышел к сетке, но Илья все же сумел обвести его.
16:09. Серия ошибок от Цукермана и у нас двойной брейкпоинт.
16:05. 0:3. Уверенно идем к первому поражению.
16:04. Идет борьба на подаче Марченко, но Даниэль никак не хочет отдавать хотя бы гейм.
15:59. Судя по всему, камбэка ждать не стоит. Цукерман держит планку высоко. А Илья продолжает ошибаться.
15:58. На геймболе соперника Илья ошибается с бэкхенда и бросает со злости ракетку.
15:56. Но Даниэль отыгрывает.
15:54. Ровно и брейкпоинт для нас.
15:54. Двойной геймбол у израильтянина.
15:51. Пока что Марченко не справляется давлением.
15:49. И сразу тройной берйкпоинт у Цукермана на старте второй партии. Двойная и 0:1.
15:46. Не смог вернуть подачу Марченко, первый сет украинец проиграл.
15:46. Илья пошел к сетке, но Даниэль его переиграл. Сетбол.
15:45. Разволновался немного израильтянин, а украинец стал более стабильным. Был первый брейкпоинт для Марченко, но Цукерман отыграл.
15:40. У Марченко первый геймбол в матче. Цукерман ошибся, есть первое очко.
15:39. 30:30 в шестом гейме, очень волнительно.
15:36. Илья получил подсказки от Андрея Медведева, посмотрим, как это отобразиться на его игре.
15:35. Явно не такого начала матча мы ожидали. Пока все не очень радужно. 0:5
15:31. Брейкпоинт для израильтянина и он снова его реализовал. Ошибка Ильи при игре с полулета.
15:30. 40:40, но Марченко заиграл веселее.
15:27. Даже трос и тот за Цукермана играет.
15:26. 0:3. Более мобильным пока что выглядит израильтянин, практически не ошибается и выдавливает украинца за заднюю линию, завершая сам, или заставляя рисковать и ошибаться.
15:23. Первый Илья отыграл эйсом, но на втором ошибся по длине.
15:22. Двойной брейкпоинт у Цукермана на приеме.
15:18. Даниэль уверенно берет первый гейм, Илья пока полностью не вошел в игру.
15:14. Первым подает Цукерман.
15:11. Илья Марченко и Даниэль Цукерман уже разминаются.
15:10. Прямая видеотрансляция матча доступна здесь.
15:04. Звучат национальные гимны Израиля и Украины.
15:02. Все готово к началу, проходит представление участников матча.
14:40. До старта матчей осталось менее получаса.
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Встреча пройдет на закрытом хардовом корте клуба «Marina Tennis Club» в селе Погребы Киевской области (3 км от Киева). Матчи будут сыграны без зрителей.
Победитель встречи с огромной доле вероятности проведет еще один стыковой матч за право сыграть в квалификационном раунде Финала Кубка Дэвиса. Проигравшая команда отправится в плей-офф Первой Мировой группы.
Источник — Sport.ua
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Осталось Стаху реабилитироваться против Цукеркина.
главное не победа - главное участие.
тем более соперник слабее не придумаешь.
Осталось Стаху реабилитироваться против Цукеркина.
главное не победа - главное участие.
тем более соперник слабее не придумаешь.
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