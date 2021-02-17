Обидчица Элины выбыла. Определена первая пара 1/2 финала Australian Open

Дженнифер Брэди переиграла Джессику Пегулу в трех сетах

  • 17.02.2021 06:12
  • 2234 просмотра
  • 1 комментарий
Обидчица Элины выбыла. Определена первая пара 1/2 финала Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

17 февраля состоялся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором сыграли две американские теннисистки.

Дженнифер Брэди (WTA 24) в трех сетах, за 1 час 42 минуты, переиграла Джессику Пегулу (WTA 61), обидчицу украинки Элины Свитолиной.

Australian Open 2021

Женщины. 1/4 финала

Дженнифер Брэди (США) [22] – Джессика Пегула (США) – 4:6, 6:2, 6:1.

В полуфинале Дженнифер Брэди будет играть против Каролины Муховой из Чехии, которая выбила первую ракетку мира, Эшли Барти из Австралии.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    sarra2008
    online
      sarra2008, 17.02.2021 07:20
    0
    Відсоток першої подачі у Пігулки сьогодні 55 відсотків, а з Еліною 70...залітало
    Ссылка
    sarra2008
    online
      sarra2008, 17.02.2021 07:20
    0
    Відсоток першої подачі у Пігулки сьогодні 55 відсотків, а з Еліною 70...залітало
    Ссылка
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