Обидчица Элины выбыла. Определена первая пара 1/2 финала Australian Open

17 февраля состоялся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором сыграли две американские теннисистки.

Дженнифер Брэди (WTA 24) в трех сетах, за 1 час 42 минуты, переиграла Джессику Пегулу (WTA 61), обидчицу украинки Элины Свитолиной.

Australian Open 2021

Женщины. 1/4 финала

Дженнифер Брэди (США) [22] – Джессика Пегула (США) – 4:6, 6:2, 6:1.

В полуфинале Дженнифер Брэди будет играть против Каролины Муховой из Чехии, которая выбила первую ракетку мира, Эшли Барти из Австралии.