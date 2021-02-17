Обидчица Элины выбыла. Определена первая пара 1/2 финала Australian Open

17 февраля состоялся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором сыграли две американские теннисистки.
Дженнифер Брэди (WTA 24) в трех сетах, за 1 час 42 минуты, переиграла Джессику Пегулу (WTA 61), обидчицу украинки Элины Свитолиной.
Australian Open 2021
Женщины. 1/4 финала
Дженнифер Брэди (США) [22] – Джессика Пегула (США) – 4:6, 6:2, 6:1.
В полуфинале Дженнифер Брэди будет играть против Каролины Муховой из Чехии, которая выбила первую ракетку мира, Эшли Барти из Австралии.
Источник — Sport.ua
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