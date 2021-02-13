Марченко уверенно вышел в финал челленджера в Италии и ждет Маррея

Украинец проводит лучший турнир за долгое время

  • 13.02.2021 18:18
  • 1217 просмотров
  • 2 комментария
Марченко уверенно вышел в финал челленджера в Италии и ждет Маррея
© ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) пробился в финал челленджера в Италии.

В полуфинале украинец уверенно одолел Федерико Гайо из Италии (№140 ATP).

Биелла. Полуфинал
Илья Марченко (Украина) – Федерико Гайо (Италия) – 7:5, 6:1

В финале Марченко сыграет против экс-первой ракетки мира Энди Маррея (№125 ATP) или Матиаса Бурга из Франции (№213 ATP).

Предыдущий раз Илья выходил в финал челленджера год назад в Бергамо, но тогда матч за титул не был сыгран в связи с запретом на проведение спортивных мероприятий из-за распространения коронавируса.

Добавим, что в начале марта сборная Украины примет Израиль в рамках Кубка Дэвиса. В случае победы в завтрашнем финале Марченко может стать первой ракеткой нашей команды.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 13.02.2021 19:31
    0
    молодчага!
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 13.02.2021 18:39
    +4
    респект!
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 13.02.2021 18:39
    +4
    респект!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 13.02.2021 19:31
    0
    молодчага!
    Ссылка
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