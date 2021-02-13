Марченко уверенно вышел в финал челленджера в Италии и ждет Маррея

Украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) пробился в финал челленджера в Италии.

В полуфинале украинец уверенно одолел Федерико Гайо из Италии (№140 ATP).

Биелла. Полуфинал

Илья Марченко (Украина) – Федерико Гайо (Италия) – 7:5, 6:1

В финале Марченко сыграет против экс-первой ракетки мира Энди Маррея (№125 ATP) или Матиаса Бурга из Франции (№213 ATP).

Предыдущий раз Илья выходил в финал челленджера год назад в Бергамо, но тогда матч за титул не был сыгран в связи с запретом на проведение спортивных мероприятий из-за распространения коронавируса.

Добавим, что в начале марта сборная Украины примет Израиль в рамках Кубка Дэвиса. В случае победы в завтрашнем финале Марченко может стать первой ракеткой нашей команды.