ФОТО. Свёнтек оставила забавный автограф после победи над Джорджи

Чемпионка Ролан Гаррос-2020 Ига Свёнтек уверенно выиграла матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Поединок против итальянки Камилы Джорджи завершился за 1 час и 22 минуты.

Australian Open. Второй круг

Ига Свёнтек (Польша) – Камилы Джорджи (Италия) – 6:2, 6:4

После встречи польская теннисистка оставила традиционный автограф на камере, сопроводит его забавной надписью: «Я не знаю, что написать».

К примеру, Элина Свитолина после выигрыша первого матча таким образом поддержала своего бойфренда Гаэля Монфиса.