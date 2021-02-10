ФОТО. Свёнтек оставила забавный автограф после победи над Джорджи

Польская теннисистка любит немного пошутить

  • 10.02.2021 11:23
  • 541 просмотр
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ФОТО. Свёнтек оставила забавный автограф после победи над Джорджи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Чемпионка Ролан Гаррос-2020 Ига Свёнтек уверенно выиграла матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Поединок против итальянки Камилы Джорджи завершился за 1 час и 22 минуты. 

Australian Open. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша) – Камилы Джорджи (Италия) – 6:2, 6:4

После встречи польская теннисистка оставила  традиционный автограф на камере, сопроводит его забавной надписью: «Я не знаю, что написать».

К примеру, Элина Свитолина после выигрыша первого матча таким образом поддержала своего бойфренда Гаэля Монфиса.

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Источник — Sport.ua

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