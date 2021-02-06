Aus Open. Когда играют Костюк и Стаховский? Расписание на седьмое февраля

В первый день турнира на корты Мельбурна выйдут два представителя Украины

  • 06.02.2021 13:04
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Aus Open. Когда играют Костюк и Стаховский? Расписание на седьмое февраля
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Седьмого февраля украинские теннисисты стартуют в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии.
 
Марта Костюк (№78 WTA) в первом круге проведет матч с 32-й сеяной россиянкой Вероникой Кудерметовой (№36 WTA). Встреча пройдет на пятом корте в дневной сессии по местному времени после встречи Болт - Гомбош. Начало не ранее 05:30 по Киеву
 
Сергей Стаховский (№201 ATP) возвращается в основу Australian Open спустя пять лет матчем против 23-го сеяного серба Душана Лайовича (№26 ATP). Встреча пройдет на корте №16 вторым запуском дневной сессии по местному времени после встречи Ферро - Синякова. Ориентировочное время начала – 07:30 по Киеву

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Источник — Sport.ua

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