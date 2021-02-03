Мельбурн. Когда играют Свитолина и Костюк? Расписание на четвертое февраля

Четвертого февраля на турнирах WTA 500 в Мельбурне сыграют две украинки.



Марта Костюк (№78 WTA) матче второго круга на турнире «Grampians Trophy» померяется силами против седьмой сеяной американки Дженнифер Брэди (№24 WTA). Поединок состоится первым запуском на корте №13. Время начала матча – 02:00 по Киеву.



Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) в четвертьфинале на соревнованиях под названием «Gippsland Trophy» сразится против Элизы Мертенс из Бельгии (№20 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на корте №3 после матча Кечманович – Карузо. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.



Костюк сыграет еще и в парном разряде на турнире «Yarra Valley Classic». В четвертьфинале украинка и Александра Саснович из Беларуси сыграют против китаянок Сайсай Чжэн и Йин-Йин Дуань. Встреча пройдет третьим запуском на корте №5 после матча Барти/Брэди – Меличар/Схюрс. Ориентировочное время начала матча – 06:00 по Киеву.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА Gippsland Trophy

ТУРНИРНАЯ СЕТКА Grampians Trophy

ТУРНИРНАЯ СЕТКА Yarra Valley Classic