Мельбурн. Когда играют Свитолина и Костюк? Расписание на четвертое февраля

Снова нам будет не до сна

  • 03.02.2021 14:20
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Мельбурн. Когда играют Свитолина и Костюк? Расписание на четвертое февраля
© Getty Images/Global Images Ukraine

Четвертого февраля на турнирах WTA 500 в Мельбурне сыграют две украинки. 
 
Марта Костюк (№78 WTA) матче второго круга на турнире «Grampians Trophy» померяется силами против седьмой сеяной американки Дженнифер Брэди (№24 WTA). Поединок состоится первым запуском на корте №13. Время начала матча – 02:00 по Киеву.
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) в четвертьфинале на соревнованиях под названием «Gippsland Trophy» сразится против Элизы Мертенс из Бельгии (№20 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на корте №3 после матча Кечманович – Карузо. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.
 
Костюк сыграет еще и в парном разряде на турнире «Yarra Valley Classic». В четвертьфинале украинка и Александра Саснович из Беларуси сыграют против китаянок Сайсай Чжэн и Йин-Йин Дуань. Встреча пройдет третьим запуском на корте №5 после матча Барти/Брэди – Меличар/Схюрс. Ориентировочное время начала матча – 06:00 по Киеву.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА Gippsland Trophy

ТУРНИРНАЯ СЕТКА Grampians Trophy

ТУРНИРНАЯ СЕТКА Yarra Valley Classic

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Источник — Sport.ua

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