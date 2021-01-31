Gippsland Trophy. Цуренко позволила Саснович совершить камбєк и проиграла

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№146 WTA) проиграла в первом круге турнира WTA 500 в Мельбурне («Gippsland Trophy») белорусске Александре Саснович (№90 WTA).

Поначалу для Цуренко все складывалось неплохо. Уже в третьем гейме она взяла подачу соперницы и вела игру. При счете 5:2 она не сумела защитить свою подачу, но уже в следующем гейме оформила победу в первом сете.

Ничего не предвещало беды и во второй партии. Леся, хоть и не без проблем, довела счет до 4:0. А вот затем игра у украинки разладилась, а Саснович почувствовала уверенность. Белорусска взяла шесть геймов подряд и сравняла счет.

К сожалению, Цуренко так и не смогла вернуться в игру. В решающем сете Саснович повела со счетом 3:0 и довела встречу до победного окончания.

Gippsland Trophy (Мельбурн, Австралия)

Леся Цуренко – Александра Саснович – 6:3, 4:6, 4:6