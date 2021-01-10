Ребенок может завершить карьеру. Ворсклу покинут пять футболистов

Главный тренер полтавчан Юрий Максимов проводит чистку состава

  • 10.01.2021 21:21
  • 2078 просмотров
  • 1 комментарий
Ребенок может завершить карьеру. Ворсклу покинут пять футболистов
© ФК Ворскла. Павел Ребенок

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов проводит чистку состава. Сразу 5 игроков близки к тому, чтобы покинуть клуб уже в текущее зимнее межсезонье.

В их числе: Владимир Баенко, Денис Васин, Евгений Опанасенко, Павел Ребенок, Вадим Сапай и Иван Пешич.

При этом 35-летний хавбек Павел Ребенок может завершить свою карьеру либо летом, либо даже сейчас.

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Источник — Telegram

(12 голосов)

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Комментарии
    BekXan
    online
      BekXan, 10.01.2021 21:36
    +2
    Вопросы По Васину и возможно Сапаю.Остальные логично.
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 10.01.2021 21:36
    +2
    Вопросы По Васину и возможно Сапаю.Остальные логично.
    Ссылка
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