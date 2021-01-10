Ребенок может завершить карьеру. Ворсклу покинут пять футболистов

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов проводит чистку состава. Сразу 5 игроков близки к тому, чтобы покинуть клуб уже в текущее зимнее межсезонье.
В их числе: Владимир Баенко, Денис Васин, Евгений Опанасенко, Павел Ребенок, Вадим Сапай и Иван Пешич.
При этом 35-летний хавбек Павел Ребенок может завершить свою карьеру либо летом, либо даже сейчас.
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