Атлетико Мадрид

В субботу, 9 января, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» состоится матч чемпионата Испании, в котором «Атлетико» примет «Атлетик».

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне является единоличным лидером испанского чемпионата. Проведя 15 матчей, она набрала 38 очков. Это на два пункта больше, нежели есть в активе у мадридского «Реала», занимающего вторую позицию в таблице. Ко всему, «матрасники» по сравнению с «галактикос» провели на два матча меньше. То есть, их гандикап по потерянным баллам составляет солидные 8 очков.

На данный момент в пассиве у «Атлетико» лишь одно поражение в Примере. 12 декабря в мадридском дерби он уступил на выезде «Реалу» (0:2). После того фиаско подопечные Симеоне идут на серии из четырех побед кряду, обыграв поочередно дома «Эльче» (3:1), на выезде «Реал Сосьедад» (2:0), на своем поле «Хетафе» (1:0) и в гостях «Алавес» (2:1).

В родных стенах «атлеты» практически неуязвимы: 7 побед и 1 ничья в восьми проведенных поединках. Своих гостей они огорчили 19 раз, пропустив мяч в свои ворота лишь два раза.

«Атлетик»

Команда из Бильбао менее недели тому назад пережила тренерскую рокировку: Гаиску Гаритано во главе коллектива заменил Марселино Тораль. Новый коуч дебютировал в «Атлетике» в отложенном домашнем матче 2-го тура против «Барселоны», который игрался в мид-уик. Его исход оказался печальным для «басков» - поражение 2:3.

В настоящий момент «Атлетик» занимает 9 позицию в таблице чемпионата Испании. Команда имеет в своем активе 21 очко после 18 проведенных поединков. У «красно-белых» был хороший старт в сезоне, но затем дела стали идти все хуже и хуже. Как следствие, с конца ноября они вошли в крутое пике, проведя 4 матча без побед, затем выиграли дома у «Уэски» (2:0), но вновь продолжили безрадостную серию ничьей («Вильярреал» - 1:1) и домашним поражением от «Реал Сосьедада» (0:1).

В премьерной игре 2021 года «баски» на родном «Сан-Мамес» обыграли «Эльче» (1:0), но это не спасло Гаритано от увольнения. Ну, а далее была игра с «Барселоной».

Если по результатам в домашних матчах «Атлетик» занимает в Примере-2020/2021 шестое место (15 очков после 9 матчей), то по показателям на выезде он лишь 19-й (6 очков после 9 встреч). Команда может похвастать одной победой, при трех ничьих и пяти поражениях.

История встреч

«Атлетико» и «Атлетик» провели между собой в чемпионате Испании 61 матч. На счету у «матрасников» 33 победы, «Атлетик» выиграл в 17 поединках. 11 встреч завершились вничью.

В предыдущем сезоне-2019/2020 «Атлетико» на своем поле добилось над «басками» победы со счетом 2:0. Ответная встреча команд в Бильбао завершилась вничью 1:1.

Ориентировочные составы:

«Атлетико»: Облак, Савич, Фелипе, Эрмосо, Триппьер, Коке, Льоренте, Феррейра-Карраско, Жоау Фелиш, Лемар, Суарес.

«Атлетик»: Симон, Капа, Нуньес, Мартинес, Баленсиага, Маркос, Венседор, Дани Гарсия, Муниаин, Уильямс, Рауль Гарсия.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.59 по линии Parimatch.

9 января, суббота