18-й тур
Атлетико Мадрид
0 : 0
Атлетик
09.01.2021 17:15   ТВ-трансляция: 

Атлетико - Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Лидирующие в Примере «матрасники» проэкзаменуют 9-ю команду таблицы

  • 09.01.2021 08:38
  • 127 просмотров
  • 0 комментариев
Атлетико - Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© Twitter

В субботу, 9 января, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» состоится матч чемпионата Испании, в котором «Атлетико» примет «Атлетик».

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне является единоличным лидером испанского чемпионата. Проведя 15 матчей, она набрала 38 очков. Это на два пункта больше, нежели есть в активе у мадридского «Реала», занимающего вторую позицию в таблице. Ко всему, «матрасники» по сравнению с «галактикос» провели на два матча меньше. То есть, их гандикап по потерянным баллам составляет солидные 8 очков.

На данный момент в пассиве у «Атлетико» лишь одно поражение в Примере. 12 декабря в мадридском дерби он уступил на выезде «Реалу» (0:2). После того фиаско подопечные Симеоне идут на серии из четырех побед кряду, обыграв поочередно дома «Эльче» (3:1), на выезде «Реал Сосьедад» (2:0), на своем поле «Хетафе» (1:0) и в гостях «Алавес» (2:1).

В родных стенах «атлеты» практически неуязвимы: 7 побед и 1 ничья в восьми проведенных поединках. Своих гостей они огорчили 19 раз, пропустив мяч в свои ворота лишь два раза.

«Атлетик»

Команда из Бильбао менее недели тому назад пережила тренерскую рокировку: Гаиску Гаритано во главе коллектива заменил Марселино Тораль. Новый коуч дебютировал в «Атлетике» в отложенном домашнем матче 2-го тура против «Барселоны», который игрался в мид-уик. Его исход оказался печальным для «басков» - поражение 2:3.

В настоящий момент «Атлетик» занимает 9 позицию в таблице чемпионата Испании. Команда имеет в своем активе 21 очко после 18 проведенных поединков. У «красно-белых» был хороший старт в сезоне, но затем дела стали идти все хуже и хуже. Как следствие, с конца ноября они вошли в крутое пике, проведя 4 матча без побед, затем выиграли дома у «Уэски» (2:0), но вновь продолжили безрадостную серию ничьей («Вильярреал» - 1:1) и домашним поражением от «Реал Сосьедада» (0:1).

В премьерной игре 2021 года «баски» на родном «Сан-Мамес» обыграли «Эльче» (1:0), но это не спасло Гаритано от увольнения. Ну, а далее была игра с «Барселоной».

Если по результатам в домашних матчах «Атлетик» занимает в Примере-2020/2021 шестое место (15 очков после 9 матчей), то по показателям на выезде он лишь 19-й (6 очков после 9 встреч). Команда может похвастать одной победой, при трех ничьих и пяти поражениях.

История встреч

«Атлетико» и «Атлетик» провели между собой в чемпионате Испании 61 матч. На счету у «матрасников» 33 победы, «Атлетик» выиграл в 17 поединках. 11 встреч завершились вничью.

В предыдущем сезоне-2019/2020 «Атлетико» на своем поле добилось над «басками» победы со счетом 2:0. Ответная встреча команд в Бильбао завершилась вничью 1:1.

Ориентировочные составы:

«Атлетико»: Облак, Савич, Фелипе, Эрмосо, Триппьер, Коке, Льоренте, Феррейра-Карраско, Жоау Фелиш, Лемар, Суарес.

«Атлетик»: Симон, Капа, Нуньес, Мартинес, Баленсиага, Маркос, Венседор, Дани Гарсия, Муниаин, Уильямс, Рауль Гарсия.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.59 по линии Parimatch.

9 января, суббота

«Атлетико» - «Атлетик»
Мадрид. Стадион «Ванда Метрополитано». Начало – в 17:15
Прямая ТВ-трансляция – Megogo
Прогноз Sport.ua – 2:1

 

Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности