Динамо начнет подготовку с масшабного тестирования на коронавирус

10-го января все футболисты первой команды «Динамо» выйдут из отпуска и пройдут тестирование на коронавирус.
А тренировочная работа команды Мирчи Луческу начнется с 11-го числа, когда состоятся два занятия. Кроме того, динамовцы двумя группами пройдут медицинское тестирование перед началом тренировочного процесса. На вторник также запланированы 2 занятия.
На своей базе «Динамо» будет работать до 15-го января, когда команда отправится на сбор в ОАЭ.
Пока что в команде нет новичков. Единственным новым игроком может стать хавбек Моххамед Кадири, который возвращается из аренды.
Источник — ФК Динамо Киев
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