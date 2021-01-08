Динамо начнет подготовку с масшабного тестирования на коронавирус

Первая команда сдаст тесты после возвращения из отпуска

  • 08.01.2021 12:35
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Динамо начнет подготовку с масшабного тестирования на коронавирус
© fcdynamo.kiev.ua

10-го января все футболисты первой команды «Динамо» выйдут из отпуска и пройдут тестирование на коронавирус.

А тренировочная работа команды Мирчи Луческу начнется с 11-го числа, когда состоятся два занятия. Кроме того, динамовцы двумя группами пройдут медицинское тестирование перед началом тренировочного процесса. На вторник также запланированы 2 занятия.

На своей базе «Динамо» будет работать до 15-го января, когда команда отправится на сбор в ОАЭ.

Пока что в команде нет новичков. Единственным новым игроком может стать хавбек Моххамед Кадири, который возвращается из аренды.

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Источник — ФК Динамо Киев

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