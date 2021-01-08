Бавария не будет покупать футболистов январе

Ханс-Дитер Флик не нуждается в усилении

  • 08.01.2021 08:58
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Бавария не будет покупать футболистов январе
© As.com. Ханс-Дитер Флик

Мюнхенская «Бавария» не планирует покупать игроков в январское трансферное окно. Об этом сообщил главный тренер команды Ханс-Дитер Флик.

«Практически все клубы из-за коронавируса оказались в непростой ситуации. Я не из тех, кто хочет подписания новых игроков. Тем составом, что у нас сейчас, мы будем играть до конца сезона. У нас команда очень высокого уровня, и я не считаю, что наши цели находятся под угрозой. Но нам есть куда расти в игровом плане, это понимает каждый в нашей команде», - сказал Флик.

Напомним, что в пятницу, 8 января «Бавария» сыграет с «Боруссией» Менхенгладбах в рамках 15-го тура Бундеслиги.

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Источник — ФК Бавария

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