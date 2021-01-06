Сачко и Орлов завершили выступления в Анталии

Украинцы проиграли дебютные матчи

  • 06.01.2021 15:25
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Сачко и Орлов завершили выступления в Анталии
© tennisua.org. Владислав Орлов

Украинские теннисисты Владислав Орлов (№350 ATP) и Виталий Сачко (№398 ATP) проиграли стартовые матчи квалификации турнира АТР 250 в Турции.
 
Орлов уступил немцу Маттиасу Бахингеру (№279 ATP), Сачко проиграл чеху Михаэлю Врбенски (№311 ATP).
 
Анталья. Квалификация

Виталий Сачко (Украина) – Михаэль Врбенски (Чехия, 11) – 5:7, 2:6
Владислав Орлов (Украина) – Маттиас Бахингер (Германия, 5) – 1:6, 5:7
 
Таким образом, в основной сетке этого турнира украинцы не сыграют.

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Источник — Sport.ua

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