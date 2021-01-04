Владислав Орлов проходит в квалификацию турнира АТР в Турции

Украинец Владислав Орлов прошел в список участников отборочного этапа турнира АТР 250 в Турции.
Ранее в квалификацию были заявлены Илья Марченко и Сергей Стаховский, но Марченко снялся.
Отметим, что Орлов на этой неделе установил личный рекорд в мировом рейтинге. Выступление в Анталье может стать для Владислава дебютом на уровне АТР.
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Источник — Twitter
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