Владислав Орлов проходит в квалификацию турнира АТР в Турции

Украинец Владислав Орлов прошел в список участников отборочного этапа турнира АТР 250 в Турции.



Ранее в квалификацию были заявлены Илья Марченко и Сергей Стаховский, но Марченко снялся.



Отметим, что Орлов на этой неделе установил личный рекорд в мировом рейтинге. Выступление в Анталье может стать для Владислава дебютом на уровне АТР.