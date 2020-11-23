Виталий Сачко – Факундо Багнис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 23 ноября, украинский теннисист Виталий Сачко (№496 ATP) начнет борьбу в основной сетке челленждера в Лиме.



На соревнованиях в Перу 23-летний украинец, который преодолел квалификацию, сразится против шестого сеяного Факундо Багниса из Аргентины (№125 ATP).



Время начала встречи – 21:45 по Киеву.



Ранее теннисисты между собой не играли.



Победитель встречи во втором круге померяется силами против еще одного аргентинца Хуана Мануэля Черундоло (№349 ATP).



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