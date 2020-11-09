Даяна Ястремская – Греетье Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 9 ноября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№29 WTA) сыграет матч первого круга на турнире международной серии WTA в Линце.
В стартовом матче 20-летняя украинка сразится против Греетье Миннен из Бельгии (№110 WTA).
Встреча пройдет первым запуском вечерней сессии на центральном корте. Время начала матча – 18:30 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
Во втором круге победительница матча встретится с Армони Тан (№240 WTA) или Барборой Крейчиковой (№74 WTA).
Источник — Sport.ua
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