Сравнялся с Сампрасом. Джокович в шестой раз завершил сезон на первом месте

Сербский теннисист стал самым возрастным теннисистом, которому покорилось это достижение

  • 07.11.2020 11:59
  • 129 просмотров
  • 0 комментариев
Сравнялся с Сампрасом. Джокович в шестой раз завершил сезон на первом месте
© ATP. Новак Джокович

Новак Джокович в шестой раз в карьере завершает год в статусе первой ракетки мира.
 
По этому показателю 33-летний серб сравнялся с Питом Сампрасом, который в период с 1993 по 1998 годы доминировал в мужском туре.
 
Отметим, что Новак стал самым возрастным теннисистом, которому удалось завершить сезон на первом месте (данная система подсчета рейтинговых очков стартовала в 1973 году).
 
Напомним, Джокович начал сезон в статусе второй ракетки, но вернулся на вершину после победы на Открытом чемпионате Австралии.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ATP Tour

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности