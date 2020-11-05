Заря
0 : 2
АЕК
'64   ТВ-трансляция: 

Заря – АЕК. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги Европы

  • 05.11.2020 22:59
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Заря – АЕК. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© УЕФА. Евгений Шахов

Сегодня, 5 ноября, в матче 3-го тура Лиги Европы луганская «Заря» принимает греческий АЕК.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало поединка в Запорожье – в 22:00.

Украинские футболисты команды гостей Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов вышли в основе. Наставник АЕК Массимо Каррера в Запорожье не прилетел из-за болезни, командой руководят его ассистенты.

См. также: стартовые составы команд.

Смотрите видео голов и обзор матча (обновляется).

ГОЛ! 0:1. Муамер Танкович, 7 мин.

ГОЛ! 0:2. Петрос Манталос, 34 мин.

Видеообзор первого тайма.

События матча
54' ГОЛ ! Мяч забил Марко Ливайа (АЕК).
34' ГОЛ ! Мяч забил Петрос Манталос (АЕК).
6' ГОЛ ! Мяч забил Муамер Танкович (АЕК).
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Источник — Футбол 1/2/3

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