Результаты 3-го тура Лиги Европы. Камбек Бенфики, разгром от Ромы

5 ноября проходят 24 матча 3-го тура группового раунда Лиги Европы. Ниже приведены результаты игрового дня.
В Запорожье в 22:00 луганская «Заря» принимает греческий АЕК.
Лига Европы 2020/21
3-й тур, 5 ноября, 19:55
- Бенфика – Рейнджерс – 3:3
Голы: Голдсон, 2 (автогол), Рафа Силва, 77, Нуньес, 90+1 – Гонсалвеш, 24 (автогол), Камара, 25, Морелос, 51.
- Лех – Стандард – 3:1
Голы: Скораш, 14, Исхак, 22, 48 – Лестьенн, 29.
- Лудогорец – Тоттенхэм – 1:3
Голы: Кешеру, 50 – Кейн, 13, Лукас, 33, Ло Селсо, 62.
- Омония – Гранада – 0:2
Голы: Эррера, 4, Суарес Харрис, 64.
- ПАОК – ПСВ – 4:1
Голы: Шваб, 47, Живкович, 56, 66, Цолис, 58 – Зехави, 21 (пен).
- Рапид – Дандолк – 4:3
Голы: Любичич, 22, Аразе, 79, Хофманн, 87, Демир, 90+1 – Хобан, 7, Макмиллан, 81, 90+6.
- Реал Сосьедад – АЗ Алкмар – 1:0
Гол: Порту, 58.
- Риека – Наполи – 1:2
Гол: Мурич, 13 – Демме, 43, Браут, 62 (автогол)
- Рома – ЧФР Клуж – 5:0
Голы: Мхитарян, 2, Ибаньес, 24, Майорал, 34, 84, Педро, 89.
- Сивасспор – Карабах – 2:0
Голы: Османпаша, 11, Кайоде,88.
- Славия Прага – Ницца – 3:2
Голы: Кухта, 16, 71, Сима, 43 – Гуири, 33, Ндой, 90+3.
- Хапоэль Беэр-Шева – Байер – 2:4
Голы: Аколатсе, 11, 25 – Бэйли, 5, 75, Дадия, 39 (автогол), Вирц, 88.
Турнирные таблицы
Источник — Sport.ua
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