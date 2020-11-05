Результаты 3-го тура Лиги Европы. Камбек Бенфики, разгром от Ромы

5 ноября проходят 24 матча группового раунда Лиги Европы

  • 05.11.2020 21:55
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Результаты 3-го тура Лиги Европы. Камбек Бенфики, разгром от Ромы
© УЕФА

5 ноября проходят 24 матча 3-го тура группового раунда Лиги Европы. Ниже приведены результаты игрового дня.

В Запорожье в 22:00 луганская «Заря» принимает греческий АЕК.

Лига Европы 2020/21

3-й тур, 5 ноября, 19:55

  • Бенфика – Рейнджерс – 3:3

Голы: Голдсон, 2 (автогол), Рафа Силва, 77, Нуньес, 90+1 – Гонсалвеш, 24 (автогол), Камара, 25, Морелос, 51.

  • Лех – Стандард – 3:1

Голы: Скораш, 14, Исхак, 22, 48 – Лестьенн, 29.

  • Лудогорец – Тоттенхэм – 1:3

Голы: Кешеру, 50 – Кейн, 13, Лукас, 33, Ло Селсо, 62.

  • Омония – Гранада – 0:2

Голы: Эррера, 4, Суарес Харрис, 64.

  • ПАОК – ПСВ – 4:1

Голы: Шваб, 47, Живкович, 56, 66, Цолис, 58 – Зехави, 21 (пен).

  • Рапид – Дандолк – 4:3

Голы: Любичич, 22, Аразе, 79, Хофманн, 87, Демир, 90+1 – Хобан, 7, Макмиллан, 81, 90+6.

  • Реал Сосьедад – АЗ Алкмар – 1:0

Гол: Порту, 58.

  • Риека – Наполи – 1:2

Гол: Мурич, 13 – Демме, 43, Браут, 62 (автогол)

  • Рома – ЧФР Клуж – 5:0

Голы: Мхитарян, 2, Ибаньес, 24, Майорал, 34, 84, Педро, 89.

  • Сивасспор – Карабах – 2:0

Голы: Османпаша, 11, Кайоде,88.

  • Славия Прага – Ницца – 3:2

Голы: Кухта, 16, 71, Сима, 43 – Гуири, 33, Ндой, 90+3.

  • Хапоэль Беэр-Шева – Байер – 2:4

Голы: Аколатсе, 11, 25 – Бэйли, 5, 75, Дадия, 39 (автогол), Вирц, 88.

Турнирные таблицы

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Источник — Sport.ua

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