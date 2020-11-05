Наставник АЕКа не прилетел в Запорожье из-за подозрение на коронавирус

Накануне вылета АЕКа в Запорожье на матч третьего тура Лиги Европы с «Зарей» наставник греческого клуба Массимо Каррера слег с температурой. 56-летний специалист почувствовал себя нехорошо во вторник вечером. Итальянец сдал тест на коронавирус и решил не лететь на игру с «Зарей», чтобы не подвергать опасности подопечных.

В Запорожье руководить игрой АЕКа будут помощники Карреры – Джанлука Колонелло и Никос Панагиотарас.

Поединок «Заря» - АЕК состоится в четверг, 5 ноября. Начало встречи в Запорожье – 22:00. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Заря» - АЕК.