Барселона – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сегодня, 4 ноября, в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Барселона» принимает «Динамо».
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало поединка – в 22:00.
См. также: стартовые составы.
Смотрите видео голов и обзор матча (обновляется).
ГОЛ! 1:0. Лионель Месси, 5 мин. (пенальти)
События матча
|5'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Барселона).
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Источник — Футбол 1/2/3
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