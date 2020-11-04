В среду, 4-го ноября, состоится поединок поединка первого квалификационного раунда женской Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся харьковский «Жилстрой-2» и ереванский «Алашкерт». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Тренировочный комплекс УАФ», начало в 14:00.

Жеребьевка первого отборочного раунда женской Лиги Чемпионов подарила украинскому «Жилстрою-2» в соперники трехкратного чемпиона Армении и третью команду прошлого розыгрыша локального чемпионата – «Алашкерт». Подопечные Натальи Зинченко завершили прошлый сезон победой в национальном первенстве, добыв свой третий по счету титул, но теперь перед ними стоит крайне амбициозная задача – войти в число лучших команд Европы, которые сразятся за наиболее престижный трофей в женском футболе Старого Света. Проблемой для украинской команды может стать то, что свой последний матч они проводили около двух недель назад, однако их результативность поражает – 48 голов за 7 матчей нового сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Жилстрой-2» – «Алашкерт».