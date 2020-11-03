Барселона – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового раунда Лиги чемпионов

  • 03.11.2020 22:54
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Барселона – Динамо. Текстовая трансляция матча
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В среду, 4-го ноября, состоится поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Барселона» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет в Барселона на стадионе «Камп Ноу», начало – в 22:00.

Перед противостоянием с «блаугранас» команда Мирчи Луческу оказалась в очень непростой ситуации, связанной с кадровыми потерями. В предстоящей встрече по разным причинам участие не смогут принять сразу 12 игроков киевского клуба. В двух проведенных поединках группового раунда киевляне сумели набрать только одно очко. Неделю назад «бело-синие» были близки к победе в Будапеште, но позволили совершить камбэк «Ференцварошу», сыграв вничью со счетом 2:2. «Барселона» возглавляет группу G. Каталонцы дома разгромили команду Сергея Реброва со счетом 5:1, а затем на выезде обыграли «Ювентус» - 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Динамо».

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Александр Снитко, Sport.ua

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    • 57.45% (27)
      1. Крупная победа Барселоны
    • 14.89% (7)
      2. Минимальная победа Барселоны
    • 12.77% (6)
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    • 4.26% (2)
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    • 10.64% (5)
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