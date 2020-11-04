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Барселона – Динамо – 1:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка группового раунда Лиги чемпионов

  • 04.11.2020 21:57
  • 25949 просмотров
  • 215 комментариев
Барселона – Динамо – 1:0. LIVE
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Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур.

«Барселона» – «Динамо» – 1:0

Лионель Месси (5, пенальти)

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жорди Альба, Жерар Пике, Серджино Дест, Френки де Йонг, Миралем Пьянич, Серхио Бускетс, Педри, Ансу Фати, Лионель Месси, Антуан Гризманн

Запас: Нето, Игнасио Пенья, Серхи Роберто, Хуниор Фирпо, Клеман Лангле, Рики Пуч, Карлес Аленья, Мартин Брайтвайт, Усман Дембеле, Франсиску Тринкан

«Динамо»: Руслан Нещерет, Денис Попов, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Артём Шабанов, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский, Жерсон Родригеш, Владислав Супряга

Запас: Валентин Моргун, Александр Сирота, Богдан Леднев, Беньямин Вербич, Карлос Де Пена, Назарий Русин, Клейтон, Денис Игнатенко

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион «Камп Ноу» (Барселона, Испания)

 

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. НЕЩЕРЕТ!!! После удара Фати голкипер в падении накрыл мяч!

43 мин. Едва не забил Месси - мяч после рикошета от Забарного пролетел рядом со штангой!

42 мин. УХ! После прострела Деста с правого фланга Педри пробил из центра штрафной, и Нещерет в прыжке кулаком отбил мяч!

41 мин. Проводят позиционные атаки каталонцы.

39 мин. Фати из левого угла штрафной Динамо не попал в дальний угол.

38 мин. Гризманн из-за пределов штрафной пробил неточно.

37 мин. Каталонцы контролируют мяч.

35 мин. МОМЕЕЕНТ! Кендзера с правого фланга навесил точно на Буяльского, и тер Штеген отбил мяч, который летел ему в противоход!

34 мин. Шабанов решил обыграть Деста в левом углу штрафной Барселоны, но упустил мяч за пределы поля.

33 мин. Дест неточно навесил от правого угла штрафной Динамо.

31 мин. Пике сбил Супрягу в центре поля.

29 мин. Игра идет в центре поля.

27 мин. Педри нарушил правила в штрафной Динамо.

24 мин. Родригес на левом фланге сделал слишком сильную передачу на ход Буяльскому.

22 мин. ЭХ! Цыганков справа ворвался в штрафную Барсы и сделал прострел - тер Штеген ногой выбил мяч!

22 мин. Быструю контратаку провели киевляне и заработали угловой.

21 мин. Киевляне на левом фланге атаки потеряли мяч.

19 мин. Передачи Фати в штрафную Динамо перехватили киевляне.

17 мин. НЕЩЕРЕТ! Голкипер в прыжке потянул мяч после удара Месси из левого угла штрафной!

16 мин. Цыганков навесил со штрафного, и Гризманн выбил мяч.

15 мин. Родригес рванул по левому флангу и заработал перспективный штрафной!

14 мин. Фати блеснул дриблингом в левом углу штрафной Динамо, и с его ударом справился Нещерет!

12 мин. Неудачная атака Барселоны.

10 мин. После скидки Цыганкова перед штрафной Барсы Андриевский собирался пробить, но Гризманн в подкате выбил мяч.

7 мин. И снова везет! После удара Фати Нещерет в прыжке отбил мяч, а Гризманн с добивания не попал в пустой угол!

7 мин. ПОВЕЗЛО! После удара Педри мяч попал в перекладину!

5 мин. ГОЛ! 1:0! Месси точно пробил в правый от себя угол! Нещерет угадал, но не дотянулся до мяча.

4 мин. ПЕНАЛЬТИ! Попов зацепил Месси в штрафной!

4 мин. ОПАСНО! После прострела Фати Нещерет не дал пробить Гризманну!

3 мин. Месси прострелил из левого угла штрафной, но его передача не нашла партнеров.

2 мин. Родригес сделал длинную передачу в линию атаки на Супрягу, но форвард не сумел зацепиться за мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В среду, 4-го ноября, состоится поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Барселона» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет в Барселона на стадионе «Камп Ноу», начало – в 22:00.

Перед противостоянием с «блаугранас» команда Мирчи Луческу оказалась в очень непростой ситуации, связанной с кадровыми потерями. В предстоящей встрече по разным причинам участие не смогут принять сразу 12 игроков киевского клуба. В двух проведенных поединках группового раунда киевляне сумели набрать только одно очко. Неделю назад «бело-синие» были близки к победе в Будапеште, но позволили совершить камбэк «Ференцварошу», сыграв вничью со счетом 2:2. «Барселона» возглавляет группу G. Каталонцы дома разгромили команду Сергея Реброва со счетом 5:1, а затем на выезде обыграли «Ювентус» - 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Динамо».

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События матча
5' ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Барселона).
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Александр Снитко, Sport.ua

(13 голосов)

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    • 59.18% (174)
      1. Крупная победа Барселоны
    • 11.56% (34)
      2. Минимальная победа Барселоны
    • 12.93% (38)
      3. Ничья
    • 8.16% (24)
      4. Минимальная победа Динамо
    • 8.16% (24)
      5. Крупная победа Динамо
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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.11.2020 22:47
    0
    Как команды динамо на поле нет,есть Месси и компания и Нещерет!!
    Ссылка
    Леха Аксютенко
      Леха Аксютенко, 04.11.2020 22:46
    0
    Хочу сказать, что Бойко в Динамо делать нечего
    Ссылка
    футфан
      футфан, 04.11.2020 22:46
    0
    Тайм за який не те що не соромно, а хочеться навіть похвалити!!!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 04.11.2020 22:46
    0
    Нещерет против Трубина как Буффон против Филимонова.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 04.11.2020 22:46
    0
    Нещерет кращий поки що за Бущана тим більше Бойко.
    Він не відбиває перед собою і володіє хорошою реакцією.
    Ссылка
    Вова Писаренко
    online
      Вова Писаренко, 04.11.2020 22:46
    0
    Yuriy Smoliy, 04.11.2020 22:44
    А почему никто не говорит, как "красиво" Месси занырнул в штрафную и заработал пенальти. Я лично увидел преднамеренный нырок, за который надо было давать желтую
    Есть Вар, там даже спора теперь нету контакт был явно не в мяч...пеналь 100%
    Ссылка
    inoj
      inoj, 04.11.2020 22:46
    0
    А Нещерет хорош!
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 04.11.2020 22:46
    -1
    Веселый первый тайм, вполне могло быть голов побольше 5-1 или 5-2
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 04.11.2020 22:46
    0
    Хмм... аби ж не той тупенно-випадковий пенальті, то доволі пристойно виглядають НАШІ пацани
    Ссылка
    Alassane Pléa 0-6
      Alassane Pléa 0-6 , 04.11.2020 22:46
    0
    Maks7777, 04.11.2020 22:43
    Динамо са.с..ло 4 года подряд ,и ещё почмокаете вам не привыкать
    Динамо вас сделало резервным составом в суперкубке. Какое же убогое днище твоя шлюхта, если резервистам Динамо проиграла
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 04.11.2020 22:46
    +1
    Мені здається, що Динамо, тим більше з таким складом, в першому таймі "відскочило"...
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.11.2020 22:46
    -3
    yuryan, 04.11.2020 22:44
    Смоктати це звичка таких опущених як ти!!!
    Юран да ты давно опущен не старайся
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 04.11.2020 22:46
    +5
    Нещерет хорош..
    Ссылка
    футфан
      футфан, 04.11.2020 22:45
    +3
    Браво Динамо!!! Браво Нещерет!!!!
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 04.11.2020 22:45
    +4
    kum_Poltava_, 04.11.2020 22:44
    А вчора уже 0:4 було
    Вчорашній ШД в цьому матчі вже на 12 хв програвав би 4:0
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 04.11.2020 22:45
    +3
    yuryan, 04.11.2020 22:42
    Поки що наймолодша команда цієї ліги чемпіонів виглядає дуже навіть пристойно!!!
    Да нормально Динамо играет, похер на то что это Барселона
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.11.2020 22:45
    -3
    Alassane Pléa 0-6 , 04.11.2020 22:43
    Пердак подотри после 0-6
    Да лучше интеру 5-0 и боруссии м 6-0 проиграть и дойти до полуфинала Еврокубка ,чем чмокать у Лугано шкандербео и даже с позорной группы в лиге Европы не выходить,
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 04.11.2020 22:44
    +1
    А вчора уже 0:4 було
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 04.11.2020 22:44
    +3
    Maks7777, 04.11.2020 22:43
    Динамо са.с..ло 4 года подряд ,и ещё почмокаете вам не привыкать
    Смоктати це звичка таких опущених як ти!!!
    Ссылка
    Yuriy Smoliy
    online
      Yuriy Smoliy, 04.11.2020 22:44
    -1
    А почему никто не говорит, как "красиво" Месси занырнул в штрафную и заработал пенальти. Я лично увидел преднамеренный нырок, за который надо было давать желтую
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 04.11.2020 22:25
    +8
    Я болельщик Шахтера, но Динамо создало за 20 минут против Барсы больше моментов, чем вчера Шахтер против Боруссии. Ааа, я забыл что эти импотенты вчера ни одного момента не создали
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 04.11.2020 22:42
    +7
    Поки що наймолодша команда цієї ліги чемпіонів виглядає дуже навіть пристойно!!!
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 04.11.2020 22:38
    +7
    JekFunny, 04.11.2020 22:34
    И Бущан, гулять так гулять
    На удивление пока и Нещерет нормально смотрится, так что хорошо если хоть 2 воротника будет, а то когда бойко появляется то страшно дальше матч смотреть, отправлять его куда-то давно пора
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 04.11.2020 22:21
    +7
    Denmark1107, 04.11.2020 22:20
    100%
    Ти що, шановний..? Які там знаки.., ця амеба навіть назву пальців рук правильно не назве.

    Психиатр:
    - Максим как называются пальчики на твоей руке ?
    Максим , пуская слюну :
    - эээ, первый, сломанный и тот которым пиво открываю
    Ссылка
    Alassane Pléa 0-6
      Alassane Pléa 0-6 , 04.11.2020 22:38
    +6
    serge_kr, 04.11.2020 22:37
    Барса слабенька, но Динамо ещё хуже
    А какой вчера была твоя штольня?
    Ссылка
    Alassane Pléa 0-6
      Alassane Pléa 0-6 , 04.11.2020 22:35
    +6
    Пропустили совсем необязательный гол с пенальти... За игру Динамо не стыдно!
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 04.11.2020 22:09
    +6
    Сейчас против Барсы играет команда чуть сильнее Миная и примерно уровня Олександрии ! Неплохо держатся против профессиональных футболистов Барсы
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 04.11.2020 22:46
    +5
    Нещерет хорош..
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 04.11.2020 22:41
    +5
    Родрігесу би ДеПену в пару, вони б рвали фланг
    Ссылка
    ВовикЬ
      ВовикЬ, 04.11.2020 22:36
    +5
    Супермомент! Кипер чисто случайно отбил.
    Ссылка
    Vetal
      Vetal, 04.11.2020 22:22
    +5
    Вова Писаренко, 04.11.2020 22:17
    Извини, а ты после вчерашнего зашил очко? Давайте в еврокубках поддерживать все наши команды
    Вибачай, в ти комент читав? Чи ти згоден? А за Українські клуби в Еврокубках я завжди вболіваю! Просто коментарі повинні бути відповідні.
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 04.11.2020 22:22
    +5
    Maks7777, 04.11.2020 22:14
    Иди очко шей
    Оффнись придурок, и не позорься...
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 04.11.2020 22:08
    +5
    Бля, 5 минут прошло, а уже 10-0 могло быть..,
    Ссылка
    Денис Торопцев
      Денис Торопцев, 04.11.2020 22:07
    +5
    Вже 3-0 мало бути.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 04.11.2020 22:07
    +5
    Ну Попов хоть до Месси дотронулся
    Ссылка
    футфан
      футфан, 04.11.2020 21:59
    +5
    Alassane Pléa 0-6 , 04.11.2020 16:56
    За крупную победу Барселоны проголосовали униженные и опущенные в унитаз болельщики Штольни
    А також люди які адекватно оцінюють шанси ДК проти Барси...але тобі того не зрозуміти
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 04.11.2020 22:45
    +4
    kum_Poltava_, 04.11.2020 22:44
    А вчора уже 0:4 було
    Вчорашній ШД в цьому матчі вже на 12 хв програвав би 4:0
    Ссылка
    Alassane Pléa 0-6
      Alassane Pléa 0-6 , 04.11.2020 22:42
    +4
    Такое Динамо вынесет штольню в одни ворота!
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 04.11.2020 22:41
    +4
    Vitalii_13UA, 04.11.2020 22:39
    Главное то, чтобы на этих ошибках учились. Это по сути, первый СЕРЬЕЗНЫЙ евро сезон для ДК, главное показать хорошую игру в ЕК, будет отлично попасть в ЛЕ и пройти как можно дальше. И летом сделать какие-то хорошие приобретения и думать что-то дальше. С приходом Луческу, игра немного меняется, это уже не то, что было в прошлом году. Короче, верим в лучшее!
    Безусловно, это опыт , это шишки , но это ЛЧ и если есть грамотный спец , этот опыт станет бесценным .
    Ясное дело что только треть из этого молодняка станет игроками уровня ДК в будущем . Но с румыном им будет легче в этом, чем с условным Хацом
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.11.2020 22:39
    +4
    Maks7777, 04.11.2020 22:37
    Молодцы что моменты создают,эту Барселону надо обыгрывать она нулячая13 место в чемпионате,о такой слабой Барселоне только мечтать,не набьёт Барселона сегодня Шахтёр в воскресенье им набьёт!!
    Ти дніще, триндів що Боруссія М найслабша в групі і кроти мають 4 очки мінімум з нею брати. Язик в жопку задвінь і не в'якай
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