Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур.

«Барселона» – «Динамо» – 1:0

Лионель Месси (5, пенальти)

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жорди Альба, Жерар Пике, Серджино Дест, Френки де Йонг, Миралем Пьянич, Серхио Бускетс, Педри, Ансу Фати, Лионель Месси, Антуан Гризманн

Запас: Нето, Игнасио Пенья, Серхи Роберто, Хуниор Фирпо, Клеман Лангле, Рики Пуч, Карлес Аленья, Мартин Брайтвайт, Усман Дембеле, Франсиску Тринкан

«Динамо»: Руслан Нещерет, Денис Попов, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Артём Шабанов, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский, Жерсон Родригеш, Владислав Супряга

Запас: Валентин Моргун, Александр Сирота, Богдан Леднев, Беньямин Вербич, Карлос Де Пена, Назарий Русин, Клейтон, Денис Игнатенко

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион «Камп Ноу» (Барселона, Испания)

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. НЕЩЕРЕТ!!! После удара Фати голкипер в падении накрыл мяч!

43 мин. Едва не забил Месси - мяч после рикошета от Забарного пролетел рядом со штангой!

42 мин. УХ! После прострела Деста с правого фланга Педри пробил из центра штрафной, и Нещерет в прыжке кулаком отбил мяч!

41 мин. Проводят позиционные атаки каталонцы.

39 мин. Фати из левого угла штрафной Динамо не попал в дальний угол.

38 мин. Гризманн из-за пределов штрафной пробил неточно.

37 мин. Каталонцы контролируют мяч.

35 мин. МОМЕЕЕНТ! Кендзера с правого фланга навесил точно на Буяльского, и тер Штеген отбил мяч, который летел ему в противоход!

34 мин. Шабанов решил обыграть Деста в левом углу штрафной Барселоны, но упустил мяч за пределы поля.

33 мин. Дест неточно навесил от правого угла штрафной Динамо.

31 мин. Пике сбил Супрягу в центре поля.

29 мин. Игра идет в центре поля.

27 мин. Педри нарушил правила в штрафной Динамо.

24 мин. Родригес на левом фланге сделал слишком сильную передачу на ход Буяльскому.

22 мин. ЭХ! Цыганков справа ворвался в штрафную Барсы и сделал прострел - тер Штеген ногой выбил мяч!

22 мин. Быструю контратаку провели киевляне и заработали угловой.

21 мин. Киевляне на левом фланге атаки потеряли мяч.

19 мин. Передачи Фати в штрафную Динамо перехватили киевляне.

17 мин. НЕЩЕРЕТ! Голкипер в прыжке потянул мяч после удара Месси из левого угла штрафной!

16 мин. Цыганков навесил со штрафного, и Гризманн выбил мяч.

15 мин. Родригес рванул по левому флангу и заработал перспективный штрафной!

14 мин. Фати блеснул дриблингом в левом углу штрафной Динамо, и с его ударом справился Нещерет!

12 мин. Неудачная атака Барселоны.

10 мин. После скидки Цыганкова перед штрафной Барсы Андриевский собирался пробить, но Гризманн в подкате выбил мяч.

7 мин. И снова везет! После удара Фати Нещерет в прыжке отбил мяч, а Гризманн с добивания не попал в пустой угол!

7 мин. ПОВЕЗЛО! После удара Педри мяч попал в перекладину!

5 мин. ГОЛ! 1:0! Месси точно пробил в правый от себя угол! Нещерет угадал, но не дотянулся до мяча.

4 мин. ПЕНАЛЬТИ! Попов зацепил Месси в штрафной!

4 мин. ОПАСНО! После прострела Фати Нещерет не дал пробить Гризманну!

3 мин. Месси прострелил из левого угла штрафной, но его передача не нашла партнеров.

2 мин. Родригес сделал длинную передачу в линию атаки на Супрягу, но форвард не сумел зацепиться за мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 4-го ноября, состоится поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Барселона» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет в Барселона на стадионе «Камп Ноу», начало – в 22:00.

Перед противостоянием с «блаугранас» команда Мирчи Луческу оказалась в очень непростой ситуации, связанной с кадровыми потерями. В предстоящей встрече по разным причинам участие не смогут принять сразу 12 игроков киевского клуба. В двух проведенных поединках группового раунда киевляне сумели набрать только одно очко. Неделю назад «бело-синие» были близки к победе в Будапеште, но позволили совершить камбэк «Ференцварошу», сыграв вничью со счетом 2:2. «Барселона» возглавляет группу G. Каталонцы дома разгромили команду Сергея Реброва со счетом 5:1, а затем на выезде обыграли «Ювентус» - 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Динамо».