Во вторник, 3-го ноября, состоится поединок третьего тура Лиги чемпионов, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и менхенгладбахская «Боруссия». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:55.
Лига чемпионов. Группа В. 3-й тур.
«Шахтер» – «Боруссия» М – 0:4
Алассан Плеа (8, 26), Валерий Бондарь (17, автогол), Рами Бенсебаини (44)
Первый гол Плеа
Автогол Бондаря
Второй гол Плеа
Гол Бенсебаини
(новость обновляется)
События матча
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Рами Бенсебаини (Боруссия М).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Алассан Плеа (Боруссия М).
|17'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Валерий Бондарь (Шахтер Донецк).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Алассан Плеа (Боруссия М).
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Источник — Sport.ua
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