Шахтер Донецк
0 : 4
Боруссия М
'59   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Боруссия М. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите обзор лучших моментов матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

  • 03.11.2020 20:51
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Шахтер – Боруссия М. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 3-го ноября, состоится поединок третьего тура Лиги чемпионов, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и менхенгладбахская «Боруссия». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:55.

Лига чемпионов. Группа В. 3-й тур.

«Шахтер» – «Боруссия» М – 0:4

Алассан Плеа (8, 26), Валерий Бондарь (17, автогол), Рами Бенсебаини (44)

Первый гол Плеа

 

Автогол Бондаря

Второй гол Плеа

Гол Бенсебаини

(новость обновляется)

События матча
44' ГОЛ ! Мяч забил Рами Бенсебаини (Боруссия М).
26' ГОЛ ! Мяч забил Алассан Плеа (Боруссия М).
17' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Валерий Бондарь (Шахтер Донецк).
8' ГОЛ ! Мяч забил Алассан Плеа (Боруссия М).
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Источник — Sport.ua

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